Тиждень open-air вистав в центрі Києва: UNIT.City оголошує старт масштабного театрального фестивалю "Сім"

Від 16 до 22 вересня в UNIT.City відбудеться концептуальний фестиваль театрального мистецтва – "Сім", що збере понад 3 500 гостей просто неба.

Театральний проєкт "Сім" — масштабний культурологічний проєкт в мистецько-інтелектуальному просторі Києва. Протягом 7 днів, 7 провідних театральних колективів з усієї України представлять свої вистави гостям інноваційного парку.

Місія фестивалю: надихнути творчих людей та сприяти підтримці ментального здоров'я за допомогою мистецтва.

Вистави фестивалю ретельно підібрані для того, аби публіка могла оцінити нові підходи та наративи сучасного театру. Так, зокрема у програмі представлені як експериментальні роботи, так і класичні постановки, кожна з яких відображає різні грані театрального мистецтва. Серед них — відомі та високо оцінені глядачами вистави, такі як "Трамвай Бажання" від Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка, "Шафа" від Freedom Ballet та інші, що привертають увагу своїми новаторськими підходами та емоційною глибиною.

В UNIT.City зазначають, що важливо не лише підтримувати людей через мистецтво, але й провокувати роздуми. Ставлячи гострі питання, ми допомагаємо людям переосмислити своє життя, знайти сили для створення нового, зрозуміти свою місію в цьому швидко змінному світі.

Програма театрального фестивалю "Сім"

16.09, 18:00 — "Трамвай "Бажання". Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

17.09, 18:00 — "Приємна несподіванка". Київський академічний театр "Актор"

18.09, 18:00 — "Дякую". Київський академічний театр "Золоті ворота"

19.09, 18:00 — "Тренди Твіттера". Дикий театр

20.09, 18:00 — "Тореодори з Васюківки". Театр юного глядача

21.09, 18:00 — "Шафа". Freedom Ballet

22.09, 18:00 — "Веселка на Салтівці". Альтернативний незалежний театр "Нафта" (Харків)

Театральний фестиваль створено в партнерстві з Sense Bank та Optimum Media.

Sense Bank відомий своїми ініціативами на підтримку культури та творчості українських митців, які прямо сьогодні створюють сенси майбутнього. Зокрема цього року державний банк розпочав співпрацю з Театром імені Франка з метою побудувати безбар'єрний театральний простір.

За підтримки: Біржовий університет, Everlegal, BMW та MINI.

Посилання на сайт театрального фестивалю "Сім":

https://sim.theater/