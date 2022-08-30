Тиждень переховувався у кузові з шинами: чернівецькі прикордонники виявили нелегала із Сирії (відео)

Прикордонники виявили сирійця, який незаконно в’їхав до Україну у причепі вантажного автомобіля.

У Чернівецькій області прикордонники виявили громадянина Сирії, який незаконно в’їхав в Україну у причепі вантажного автомобіля, який віз автомобільні шини з Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецького прикордонного загону.

"Учора до пункту пропуску «Порубне» прибув вантажний автомобіль марки "Ман", який перевозив з Туреччини до України автомобільні шини. Під час огляду транспортного засобу прикордонний наряд виявив механічне пошкодження верхньої частини тенту на причепі. Враховуючи обставини, охоронцями кордону було прийняте рішення провести сканування вантажівки за допомогою системи "Рапіскан", яка і виявила порушника, який ховався серед автомобільних шин", - йдеться у повідомленні.

Фото: Чернівецький прикордонний загін

27-річний мігрант із Сирії планував потрапити до Німеччини, а документів з собою не мав.

"Подорож сирійця з Туреччини до України тривала 7 днів. Охоронці кордону одразу надали молодику воду та їжу, адже його власні запаси повністю вичерпалися у дорозі. За незаконне перетинання державного кордону України на іноземця оформили документ адмінпровадження, після цього нелегала передали співробітникам прикордонної поліції Румунії в порядку реадмісії", - розповіли прикордонники.

Нагадаємо, Литва відгородилася від Білорусі огорожею з колючим дротом.

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