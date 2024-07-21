Тиждень розпочнеться з похолодання: прогноз погоди на понеділок, 22 липня

Завтра, 22 липня, в Україні температура повітря знизиться. У низці регіонів очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, максимальна температура повітря становитиме +25+29 градусів, часом до +30. На півдні та південному сході очікується +30+34 градуси.

"Про серйозні дощі в Україні не йдеться. Вночі на південному заході погримить з дощем - місцями Одещина, Вінниччина, Чернівецька область", - написала вона.

Погода у Києві

У Києві вночі та вранці є ймовірність грозового дощу, проте все ж більша частина понеділка - без опадів. Вдень завтра в столиці очікується +26+28 градусів.

Тиждень загалом в Україні без особливих змін, у четвер короткочасне відчутне похолодання у північних областях.

Раніше синоптик повідомив, що розвиток антициклону Frederik над Німеччиною та країнами Бенілюкс сприяє надходженню прохолодного атлантичного повітря в глиб Європи. Тому стало помітне зниження температури в країні, починаючи із західних та північних областей.

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