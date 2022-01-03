Тиждень в Україні розпочнеться з дощів та мокрого снігу: погода на 3 січня

Тиждень в Україні розпочнеться з дощів та мокрого снігу: погода на 3 січня

У деяких областях вночі очікуються морози.

Сьогодні, 3 січня, у більшості областей України очікуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у східних областях - сніг з дощем. На дорогах ожеледиця.

Температура повітря складе:

на заході вдень +6+11, а вночі +2+5,

на півночі вдень -2-8, а вночі -4-8,

на сході вдень +2+4, а вночі -12-14,

на півдні вдень +5+7, а вночі -2-5,

у центрі вдень +3+7, а вночі -2-8.

У Києві у понеділок, 3 січня, - мокрий сніг. Уночі мінусова температура, вдень - до п’яти градусів тепла.

Протягом доби в Україні будуть пориви вітру до 15-20 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий).

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