"Тиждень втрат для окупантів в Криму": у Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ

ЗСУ знову завдали ударів по Криму.
Упродовж тижня українські військові завдали окупантам великих втрат, зокрема, відзначилися знищенням російського центру космічного стеження та зв'язку у тимчасово окупованому Криму.
Деталі про успіхи ЗСУ розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
Він наголосив, що "здобич" є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян, зенітно-ракетного комплексу "Оса.
"Він призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій, штурмового літака Су-25 і двох "Градів" БМ-21, які вважаються дуже серйозною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати", - розповів Лазуткін.
Крім того, цього тижня зафіксували перший унікальний випадок збиття ворожого FPV-дрона з гармати Bushmaster БМП Bradley.
"Це відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців 47-ї окремої механізованої бригади", - додав Лазуткін.
Нагадаємо, протягом тижня 22-28 червня Сили оборони вразили російський Центр космічного стеження та зв'язку в окупованому Криму.