"Тиждень втрат для окупантів в Криму": у Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ

ЗСУ знову завдали ударів по Криму.

Упродовж тижня українські військові завдали окупантам великих втрат, зокрема, відзначилися знищенням російського центру космічного стеження та зв'язку у тимчасово окупованому Криму.

Деталі про успіхи ЗСУ розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Він наголосив, що "здобич" є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян, зенітно-ракетного комплексу "Оса.

"Він призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій, штурмового літака Су-25 і двох "Градів" БМ-21, які вважаються дуже серйозною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати", - розповів Лазуткін.

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Крім того, цього тижня зафіксували перший унікальний випадок збиття ворожого FPV-дрона з гармати Bushmaster БМП Bradley.

"Це відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців 47-ї окремої механізованої бригади", - додав Лазуткін.

ЗСУ завдали удару по російському Центру космічного стеження в окупованому Криму

Нагадаємо, протягом тижня 22-28 червня Сили оборони вразили російський Центр космічного стеження та зв'язку в окупованому Криму.

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