Ткаченко назвав конкретні імена митрополитів, які повинні покинути Києво-Печерську Лавру

Зміни у Лаврі відбуватимуться поступово та почнуться вже від 29 березня.

Від 29 березня з Українською православною церквою (Московського патріархату) розривають договір оренди на користування Нижньою Лаврою Києво-Печерської Лаври. Міністр культури та інформаційної політики наголосив, що святиню найперше повинні покинути підсанкційні особи з УПЦ МП.

Про це він сказав 12 березня в етері телемарафону.

Ткаченко наголосив, що передавання Лаври у безтермінове користування УПЦ МП було ухвалено за часів державного зрадника Януковича.

"Угода була укладена безстроково, що саме по собі викликає запитання. Її погодили в 2013 році люди, які належали до УПЦ МП - Янукович, Азаров. Після цього було кілька перевірок щодо характеру використання державного майна. Від минулого року ми почали розмову з правоохоронцями щодо використання УПЦ МП. Було багато кримінальних проваджень за колабораціонізм, з'явилися підсанкційні особи з УПЦ МП, зокрема митрополити Антоній та Павло, який чомусь і досі перебуває на території Лаври. І це зараз природній процес, оскільки діалог стосовно відмежування від РПЦ, яка підтримує війну проти РФ не вівся. Відповідно до закону ми надіслали попередження що були порушення, призначена ревізійна комісія щодо використання. Є ще окремо стосовно використання музейних експонатів. У складі цієї комісії будуть представники УПЦ МП, МВС та СБУ", - пояснив міністр.

Ткаченко зазначив, що монахи можуть залишитися у приміщенні Лаври, проте у якому форматі, це вже вирішиться згодом.

"Там десятки приміщень, де збудовані новобудови та є торговельні мережі. Починати потрібно поступово. А монаше життя повинно продовжуватись. Держава буде опікуватись цими приміщеннями, які можуть бути не тільки об'єктами служіння, а й музейного призначення. Принципово ситуація зміниться, коли підсанкційні особи покинуть територію Лаври. Ті меседжі, які я отримую, свідчать про те, що ми можемо розраховувати на конструктивну позицію", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю. До 29 березня священники Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно державі.

Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти впливових представників УПЦ (МП). Під санкції потрапив і намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь).

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