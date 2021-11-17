Ткаченко підрахував, на скільки походів до театру чи кіно вакцинованим вистачить тисячі від Зеленського

Ткаченко підрахував, на скільки походів до театру чи кіно вакцинованим вистачить тисячі від Зеленського

Вакциновані отримують по 1000 грн на віртуальні платіжні картки через "Дію".

За 1000 гривень, які отримає від держави кожен вакцинований українець, можна буде до 10 разів скористатись послугами закладу культури безкоштовно.

Про це чинний міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у своєму Telegram.

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За словами Ткаченка, програма президента "1000 гривень для вакцинованих є важливою не лише з точки зору інформаційного цунамі, яке піднялося в соцмережах, а це реальна допомога бізнесам".

"Це не просто заохочення громадян вакцинуватися. Це заохочення до культури долучатися та одночасно її підтримка. Так само важливо, як і залишатися здоровими", - зауважив Ткаченко.

Він розповів, що раніше Міністерство культури та інформаційної політики вже виступало з ініціативою допомоги культурі та креативним індустріям у важкі часи пандемії завдяки впровадженню сертифікатів і ця ініціатива вже отримала "імпульс".

Ткаченко пояснив, що вакциновані громадяни зможуть отримати по 1000 грн на віртуальні платіжні картки через "Дію". Заклади, які відповідатимуть КВЕДам, затвердженим КМУ, зможуть взяти участь у програмі, зареєструвавшись у "Дії".

Після цього вакциновані громадяни зможуть розраховуватися з підприємствами, які беруть участь у програмі, віртуальною карткою в "Дії".

"Механізм, як подати заявку підприємствам на участь у програмі, КВЕДи якого відповідають зазначеним категоріям, – допрацьовується. Триває діалог зі сферою культури та креативних індустрій, щоб зробити це для них у максимально зручний спосіб", - вказав Ткаченко і нагадав, що попередньо гроші можна буде витратити на кіно, театр чи концерт, музей, спортивних закладів.

"На простому прикладі поясню. В середньому квиток в кінотеатр/заповідник/музей в Україні коштує приблизно 90-100 грн. Тобто, завдяки президентській програмі кожен вакцинований зможе орієнтовно до десятка разів скористатись послугами закладу культури безкоштовно. А кінотеатр, як і музей, і театр, і концертний зал, і спортклуб, – це не просто екран, чи крісла, чи спортивний тренажер. Це, передусім, люди. Персонал, зарплатня якого залежить від вас – вакцинованих глядачів чи відвідувачів. Тож, вакцинуйтеся, вакцинуйте рідних, близьких та друзів, підтримайте українську культуру і людей, що там працюють", - підсумував Ткаченко.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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