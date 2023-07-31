Ткаченко пояснив, чому він більше не міністр культури: "Всі політики – це витратний матеріал"

Уже колишній міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував свою відставку, яка набула розголосу у суспільстві. Свою відставку він називає "природним процесом".

Таку думку колишній міністр висловив в інтерв'ю BBC.

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"Всі політики – це витратний матеріал. Все рано чи пізно починається і рано чи пізно закінчується. Це природній процес", - коротко сказав він.

На його думку, події, які сталися минулого тижня, він назвав "ідеальним штормом".

"Коли на одне рішення з приводу музею Голодомору чи з приводу побудови тризубу (на "Батьківщині-матері"), чи виділення коштів на серіали піднімається хайп, хейт, і створюється ситуація, в якій працювати буде неефективно", - пояснив він.

Ткаченко розповів, що він був у прем'єра Дениса Шмигаля із заявою про відставку за годину-дві, як Зеленський оголосив, що попросив очільника уряду розглянути можливість заміни міністра культури.

Чи знав президент України тоді, під час звернення, що Ткаченко уже написав заяву про звільнення - він цього не знає. Але наголосив, що поважає Зеленського.

"У нас є Верховний головнокомандувач під час війни. Я його поважав до війни, поважаю і зараз", - зазначив Ткаченко.

Відставка Ткаченка: що відомо

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада проголосувала за відставку Олександра Ткаченка з посади очільника Мінкульту.

21 липня Ткаченко сам приніс прем'єру України Денису Шмигалю заяву про відставку. Причиною він назвав "хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни". За тиждень до цього президент Володимир Зеленський попросив прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури.

Цьому передував скандал навколо Мінкульту, який спалахнув через виділенням міністерством із держбюджету 33 млн грн на комедійний серіал продюсера та телеведучого Юрія Горбунова "Смт Інгулець". Українське суспільство було обурене виділеною сумою, а також висловило сумніви в якості майбутнього продукту.

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