ТМ «Львівське» пожертвувала 2 млн грн на відновлення житлових будинків, які постраждали внаслідок війни

ТМ «Львівське» від Carlsberg Ukraine підтримує українців, а команда ТМ «Львівське Різдвяне» мріє, щоб кожна українська родина провела різдвяні свята в своїй домівці разом з рідними та близькими, незважаючи ні на що.

Напередодні свят «Львівське Різдвяне» надихає вірити українців в різдвяні дива! І яке ж Різдво без затишної домашньої та сімейної атмосфери? Тож «Львівське Різдвяне» напередодні зимових свят здійснили благодійний внесок на відбудову домівок для постраждалих від війни сімей, адже це родинне свято, що справді єднає, повинно проходити в затишних домівках. Бренд втілив важливий крок для досягнення своєї мети, та перерахував 2 мільйони гривень через платформу UNITED24 на відбудову України.

Ці кошти будуть спрямовані на відновлення житлових будинків в Київській області, які постраждали від збройної агресії рф. На сайті UNITED24 розміщена інтерактивна карта з фото та 3D-візуалізацією будинків. Кожен охочий має можливість зайти на сайт, обрати будь-який будинок з переліку, переглянути пошкодження та відстежувати відбудову житла онлайн.

Бренд «Львівське» й раніше підтримував та об’єднував українців, але не обмежувався лише участю в благодійних зборах. Зокрема, за ініціативи ТМ «Львівське», яка є національним спонсором збірної України з футболу, успішно функціонує благодійний проєкт «Лев матчу». За весь час зібрано більше 3 млн грн та направлено на підтримку Національного реабілітаційного центру «Незламні» (UNBROKEN) та БФ «Трибуна Героїв».