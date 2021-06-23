ТМ Śnieżka здобула першість у номінації "Фарба" в конкурсі "Фаворит Успіху - 2020"

Підбито підсумки відомого конкурсу торгових марок в Україні "Фаворити Успіху – 2020", в якому за улюблені бренди голосують охочі споживачі, експерти з різних сфер діяльності та знані особистості країни.

Серед великої кількості торгових марок найрізноманітніших категорій перемогу як "Абсолютний Фаворит Успіху" шостий рік поспіль виборола ТМ Śnieżka. У всеукраїнському рейтингу громадських уподобань за звання найкращих змагалося 48 марок у категорії "Фарба".

Упродовж календарного року, з 1 січня по 31 грудня включно, охочі споживачі вибирають улюблені та, на їхню думку, найкращі бренди, представлені на українському ринку в усіх категоріях товарів і послуг народного споживання. Інтернет-голосування за вподобані торгові марки триває щоквартально, відповідно за кожен етап опитування підраховують голоси та виводять середній бал. Відтак, ураховуючи квартальні оцінки, рейтингова комісія здійснює підрахунок середньорічного бала респондентської групи "Споживачі".

Також голосують за торгові марки й відомі успішні особистості, які є "експертами успіху" та своїм авторитетом формують смаки й уподобання суспільства. Третій склад журі – це галузеві експерти в кожній номінації. Варто зазначити, що дві останні групи журі голосують за категорії брендів, які їм імпонують, лише один раз – наприкінці року. Результати щорічного всеукраїнського рейтингу громадських уподобань завіряє маркетингова дослідницька компанія InMind, а Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) здійснює ретельний аудит.

"Увесь колектив компанії "Снєжка-Україна" надзвичайно втішився звістці про здобуття чергової перемоги у всеукраїнському конкурсі "Фаворити Успіху", особливо в період 2020 року. Адже минулий рік для всіх підприємств і комерційних структур був часом складних викликів і пошуку ефективних способів виконання завдань у нестандартних умовах поширення пандемії. "Снєжка-Україна" торік зуміла вистояти та продемонструвала позитивні результати діяльності й динамічного розвитку на українському ринку.

Користуючись нагодою, хочу подякувати всім працівникам нашої компанії, які щодня вірять в успіх нашого підприємства, докладаючи свій професіоналізм у його розбудову, незважаючи на нестандарті формати праці. Також слова вдячності висловлюю на адресу наших бізнес-партнерів, які також щодня вносять вагому лепту в реалізацію й популяризацію нашої продукції. І, звісно, велике спасибі за багаторічну довіру та вибір лакофарбових матеріалів ТМ Śnieżka всім тим споживачам, які для ремонту й опорядження своїх осель використовують наші продукти. Підприємство й надалі щодня працюватиме, щоб удосконалювати продукцію, аби український споживач завжди був нею задоволений", – каже генеральний директор ТзОВ "Снєжка-Україна" Марек Павлусь.

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