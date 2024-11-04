ТМ “Вухастик” разом із мережами ТРЦ «Епіцентр» та «Нова Лінія» оголошує нову акцію «Зустрічай холоди у теплому колі»

Серед призів – сучасні гаджети для дому та інші подарунки, що допоможуть зустріти зимові свята у теплі та комфорті.

Український бренд «Вухастик» спільно з мережами торговельних центрів «Епіцентр» та «Нова Лінія» оголошує про старт нової акції «Зустрічай холоди у теплому колі». Протягом листопада кожен покупець продукції ТМ «Вухастик» отримує шанс виграти цінні призи, які стануть у нагоді в холодну пору року.

Щоб взяти участь в акції, необхідно з 1 по 30 листопада 2024 року придбати будь-які товари ТМ «Вухастик» з категорії побутової хімії та гігієни на суму від 299 грн одним чеком. Обов’язковою умовою є використання картки лояльності «Вигода», яка діє у мережах «Епіцентр», «Нова Лінія» та на сайтах epicentrk.ua і nl.ua.

“Нам дуже приємно бути частиною ініціативи, що дарує нашим покупцям можливість відчути тепло й турботу у холодну пору року. Спільно з брендом «Вухастик» ми прагнемо зробити покупки в наших торгових центрах ще більш приємними та вигідними, даруючи радість та комфорт для всієї родини. Віримо, що такі акції підтримують українців та об’єднують нас у непрості часи. Нехай цей зимовий сезон стане теплішим для кожного з нас”, — зазначила Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ "Епіцентр К" у сфері комунікацій, реклами, маркетингу та зв'язків з громадськістю

Усі учасники, що виконали умови акції, автоматично потрапляють у розіграш цінних призів. Серед них – сучасні гаджети для дому та інші подарунки, що допоможуть зустріти зимові свята у теплі та комфорті. Подробиці щодо товарів, які беруть участь в акції, а також інформацію про спеціальні пропозиції можна дізнатись у консультантів торговельних центрів або на офіційних сайтах мереж.

«Ми завжди прагнемо підтримати наших клієнтів та зробити процес покупки не тільки приємним, а й вигідним, - зазначає Світлана Попова, CMO AFINA Group – компанії-власника ТМ «Вухастик». - Разом із нашими партнерами з «Епіцентру» та «Нової Лінії» ми продовжуємо радувати вас якісними продуктами та чудовими акціями. Тож не зволікайте – зустрічайте холоди разом із «Вухастиком» у теплому колі родини та друзів».

Акція триватиме до кінця листопада. Не пропустіть можливість придбати продукцію українського бренду та виграти цінні подарунки!

Детальні умови акції та інформацію про програму лояльності можна знайти на сайті epicentrk.ua.