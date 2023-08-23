То горіла трава, а не С-400: окупаційна "влада" видала свою смішну версію вибухів у Криму

Повідомлення опублікували, а через трохи часу видалили.

Окупаційна "влада" у Криму видала свою смішну версію вибухів, що лунали поблизу села Оленівка. Там заявили, що то горіла трава, а не російська система С-400 "Тріумф".

Про це повідомила пресслужба так званого незаконного "управління МЧС РФ у Республіці Крим".

Повідомлення опублікували відразу після інформації про бавовну та дим, але через трохи видалили допис.

"Сьогодні о 12.23 надійшло повідомлення про спалахна околицях с. Оленівка Чорноморського району. Після прибуття на місце події було встановлено, що горить суха рослинність на відкритій території. Площа пожежі 200 квадратних метрів. О 12.42 спалах було локалізовано", - сказано у тексті допису.

Допис "рятувальників" про вибухи у Криму

Нагадаємо, в районі села Оленівка в окупованому Криму вранці 23 серпня прогриміли близько семи вибухів. Згодом у ГУР підтвердили "бавовну" і повідомили про знищену російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

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