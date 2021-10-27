"Тобі не сховатися": у Харкові обмалювали під’їзд 16-річного хлопця, який скоїв смертельну ДТП

"Тобі не сховатися": у Харкові обмалювали під’їзд 16-річного хлопця, який скоїв смертельну ДТП

Місцеві вимагають покарати винуватця аварії.

У Харкові невідомі обмалювали написами вхід до під'їзду, де мешкає водій Infiniti, який скоїв смертельну аварію на проспекті Гагаріна.

Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

За даними очевидців, на асфальті перед входом і на самому під'їзді багатоквартирного будинку де, як пишуть мешканці міста, проживає 16-річний хлопець, з'явилися написи із погрозами.

Невідомі жовтою фарбою зробили наступні написи: "Мажору смерть!", "Гори у пеклі", "Тобі не сховатися".

У коментарях до допису користувачі також вимагають покарання винуватця ДТП.

Нагадаємо, на проспекті Гагаріна зіткнулися два автомобілі, уламками зачепило припарковану машину. Один автомобіль влетів у рекламний щит та збив світлофор. Водія, що спричинив аварію, затримано.

Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці, троє пасажирів Іnfiniti – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - з важкими травмами доправені до лікарні.

Відповідно до санкції статті 16-річному водію загрожує до восьми років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Слідчі дії тривають.

У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула і троє поранених | Новини України

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання