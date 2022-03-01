Точаться бої за Херсон: окупанти розстрілюють авто з цивільними

На мосту поблизу Каховської ГЕС вбито кілька сімей снайперами

Навколо Херсона зосередилися війська окупантів.

Про це повідомила журналістка ТСН Олена Ваніна під час спільного інформаційного телемарафону.

"Вчора розбили колону російської техніки, але Херсон фактично в облозі. Сьогодні вночі обстріляли село Чорнобаївки, місцеві кажуть, що є пошкоджені будинки. Херсон фактично оточений, навколо багато російської техніки, окупанти встановлюють там блокпости. Уже є блокпост у Шуменському мікрорайоні міста. Херсонці перекривають дороги чим можуть. Вчора вже до магазинів було важко постачати продукти. Вода, світло є. Комунальні служби працюють. Вчора евакуювали людей з передмістя Херсона поблизу Антонівського мосту. Зараз там дуже небезпечно, росіяни обстрілюють машини і забирають в людей телефони. Людей села Козацьке та Веселе евакуювали. На мосту поблизу Каховської ГЕС вбито кілька сімей снайперами", - розповіла Олена Ваніна.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: