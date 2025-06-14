Скільки часу варити яйце, щоб жовток був рідким? / © pixabay.com

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Як зварити яйце некруто: спочатку підготовка

Щоб під час варіння шкарлупа не тріснула, яйця мають бути кімнатної температури. Тому їх потрібно заздалегідь витягнути з холодильника (приблизно за годину до приготування).

Фахівці стверджують, що зберегти яйця від тріщин також можна, якщо обережно проколоти шкарлупу з тупого боку. Дуже важливо не зачепити плівку всередині, тому голку чи інший гострий предмет потрібно ввести лише на кілька міліметрів.

Не забудьте ретельно промити яйця під проточною водою. На шкарлупі не повинно залишитися жодних забруднень.

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Скільки часу варити яйце, щоб жовток був рідким

Щоб зварити яйце некруто, знадобиться від однієї з половиною до трьох хвилин. Тут усе залежить від обраного способу приготування.

Для того, аби зупинити процес приготування і полегшити видалення шкарлупи, після варіння яйця потрібно обов'язково опустити у крижану воду і залишити там на 1-2 хвилини.

Як зварити яйце з рідким жовтком: на плиті і в мультиварці

На плиті: Викладіть яйця до невеликої каструльки, залийте холодною водою, щоб вона покривала їх на 2-3 см. Додайте сіль, доведіть до кипіння на середньому вогні, зменшіть його до помірного і варіть рівно 2 хвилини. Покладіть яйця до каструлі, додайте води, щоб вона покрила їх на 2-3 см. Посоліть, доведіть до кипіння на середньому вогні. Вимкніть плиту, накрийте каструлю кришкою таі залиште яйця на півтори-дві хвилини. Підсоліть у каструлі воду, закип'ятіть її. Рідини наливайте стільки, щоб вона покрила яйця на 2-3 см. Зробіть найменший вогонь та акуратно за допомогою шумівки додайте яйця. Злегка збільште вогонь, щоб вода постійно кипіла. Готувати таким способом потрібно 2-3 хвилини. В мультиварці: Яйця потрібно викласти до чаші мультиварки, залити повністю холодною водою, злегка підсолити. Увімкнути режим "варіння на пару" на 2 хвилини. В цьому режимі відлік часу почнеться лише після закипання води. До чаші мультиварки влийте 3 склянки води, зверху помістіть спеціальну підставку для варіння яєць та викладіть їх. Увімкніть режим "варіння на пару" на 2 хвилини.

Завдяки таким способам можна зварити яйця некруто і насолоджуватися смачним сніданком.

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