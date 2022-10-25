Точно не брати: під Мелітополем помітили підрозділ бійців з Білорусі, які воюють на боці окупантів

У селах Мелітопольського району місцеві жителі помітили військових із нашивкою білоруських військ. Найімовірніше, найманці прибули з Білорусі.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У селищі Мирне поблизу Мелітополя місцеві зафіксували наявність білоруських військових — це повноцінний підрозділ разом із солдатами та офіцерами. Ми не можемо сказати — це регулярна армія Білорусі чи батальйон, який вступив до армії Росії. Але самі солдати родом із Білорусі, і вони прийшли на нашу землю вбивати, — сказав Федоров.

Він додав, що новоприбулих окупантів заселяють до вільних будинків або виселяють людей з їхніх помешкань.

"Ми бачимо заселення рашистських військових у великій кількості в села Мелітопольського району та в Мелітополь. Майже кожного дня ми отримуємо звістки з сіл про те, що черговий контингент у кількості 200-300 російських військових заїхав до чергового села. У Мелітополі росіяни виселяють людей, щоб заселити туди своїх військових. Величезна кількість військових зараз перебуває на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Українські сили опору не дають розслабитися рашистам", — сказав Федоров.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 жовтня, вночі у селі Світлодолинське Мелітопольського району лунали вибухи. За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, ЗСУ поцілили в залізничне полотно.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти почали втікати у бік Криму. Місцеві помітили на автошляхах колону з представницьких авто в супроводі поліції.

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