Точно не брати: під Мелітополем помітили підрозділ бійців з Білорусі, які воюють на боці окупантів

В Мелітопольському районі помітили підрозділ бійців із Республіки Білорусь.
У селах Мелітопольського району місцеві жителі помітили військових із нашивкою білоруських військ. Найімовірніше, найманці прибули з Білорусі.
Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"У селищі Мирне поблизу Мелітополя місцеві зафіксували наявність білоруських військових — це повноцінний підрозділ разом із солдатами та офіцерами. Ми не можемо сказати — це регулярна армія Білорусі чи батальйон, який вступив до армії Росії. Але самі солдати родом із Білорусі, і вони прийшли на нашу землю вбивати, — сказав Федоров.
Він додав, що новоприбулих окупантів заселяють до вільних будинків або виселяють людей з їхніх помешкань.
"Ми бачимо заселення рашистських військових у великій кількості в села Мелітопольського району та в Мелітополь. Майже кожного дня ми отримуємо звістки з сіл про те, що черговий контингент у кількості 200-300 російських військових заїхав до чергового села. У Мелітополі росіяни виселяють людей, щоб заселити туди своїх військових. Величезна кількість військових зараз перебуває на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Українські сили опору не дають розслабитися рашистам", — сказав Федоров.
Нагадаємо, що сьогодні, 25 жовтня, вночі у селі Світлодолинське Мелітопольського району лунали вибухи. За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, ЗСУ поцілили в залізничне полотно.
Також раніше повідомлялося, що російські окупанти почали втікати у бік Криму. Місцеві помітили на автошляхах колону з представницьких авто в супроводі поліції.
Читайте також:
- Немає дурних: у Херсоні в окупантів зовсім скрутно з набором містян до "тероборони"
- "Загримувалися задля нового ролику": ЗСУ "закобзонили" групу кадирівців завдяки відео в Тіктоку (відео)
- "З кожною ротацією в квартирах містян стає чистіше": росіяни вивозять з Лисичанська людське майно
- Борис Джонсон планує подальшу співпрацю з союзниками щодо допомоги Україні - Financial Times