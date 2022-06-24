Точно не 2023-го: стало відомо, коли Україна може стати повноправним членом ЄС

Точно не 2023-го: стало відомо, коли Україна може стати повноправним членом ЄС

В Урядовому офісі з координації євроінтеграції розповіли, скільки часу може знадобитися на повноцінний вступ України до ЄС.

Так, за словами гендиректорки Урядового офісу Наталії Форсюк, на це може піти аж сім років, адже Україні необхідно імплементувати великий масив європейського законодавства.

Про це Форсюк сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Вважаю, що немає (шансів вступити в ЄС 2023 року - ред.). Це неможливо процедурно. Не тому, що Україна не впорається. За аналізом, сім років - це дуже добре. Я думаю, що виходити треба з цього", - заявила вона.

Форсюк пояснила, що процедура вступу до ЄС буде тривалою, оскільки необхідно виконати рекомендації з висновків Єврокомісії. Гендиректорка Урядового офісу наголосила, що в України є прогрес, тобто всі ці умови лише треба виконати, а не починати щось заново.

Форсюк зазначила, що після надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, країни союзу мають підтримати відкриття переговорів з Україною, а Київ - почати імплементувати законодавство Євросоюзу, що є тривалою процедурою.

"Раніше цього часу - дуже малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке нам треба не тільки прийняти, а й імплементувати в наше повсякденне життя. Тобто ми повинні повністю жити за законами Європи - економічно, політично, судово. Це не може статися за рік", - підкреслила Форсюк.

Нагадаємо, Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення 23 червня ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

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