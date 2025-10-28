ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
324
1 хв

Точно в ціль: дрони ГУР вдарили по техніці росіян у Криму

Розвідники ефективно відпрацювали по техніці росіян на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

Катерина Сердюк
ГУР МО

Бійці ГУР МО відпрацювали по ворожій техніці у Криму. Зокрема, «Примари» уразили РЛС та десантний катер ворога. Українські дрони майстерно ухилялися від ППО окупантів, аби досягти цілей.

Про це повідомляє ГУР МО.

Які втрати РФ

Завдяки майстерній роботі наших бійців ворог зазнав серйозних втрат. Цього разу під ударом розвідників опинилися:

  • РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф»;

  • РЛС П-18 «Тєрєк»;

  • РЛС 55Ж6У «Нєбо-У»;

  • десантний катер «БК-16».

Раніше бійці ССО вразили об’єкти російської армії на Луганщині.

Так, атакований склад паливно-мастильних матеріалів окупантів.

«Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект», — акцентували спецпризначенці.

324
