ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
3 хв

Точний прогноз погоди в Україні на кожний день — коли чекати потепління

Ігор Кібальчич дав детальний прогноз погоди в Україні на тиждень, від 19 травня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Точний прогноз погоди в Україні на кожний день — коли чекати потепління

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Прогноз погоди в Україні не вразить. Тепла не буде, навпаки, згідно із погодним календарем відомого синоптика, очікується нестійка та прохолодна погода по всій країні.

Про це йдеться у прогнозі Ігоря Кібальчича.

«В першій половині тижня під впливом холодної повітряної маси та циклонічної діяльності, у більшості регіонів країни прогнозується аномально холодна погода з рясними дощами, які подекуди супроводжуватимуться грозою та поривчастим вітром», — каже синоптик.

За його словами, лише від 21 травня та ближче до вихідних температурне тло поступово підвищиться, особливо у південних та східних областях. Найбільш прохолодна погода збережеться у західних та північно-західних регіонах.

У понеділок, 19 травня, вночі буде без істотних опадів, а що вдень?

Ранок понеділка у більшості областей України буде дощовим. У Карпатах навіть піде мокрий сніг. В окремих пунктах відзначатиметься гроза та дрібний град. Вітер переважно південно-західний, 7 — 12 м/с, під час грози поривчастий. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +5…+10 °С, у північно-західній частині країни +2…+7 °С; вдень +14…+19 °С, на півдні до +22 °С, на крайньому заході місцями +8…+13 °С.

У вівторок, 20 травня погода в Україні не вразить теплом

Погода у вівторок буде нестійка та дощова погода очікується на всій території України. У південних та центральних регіонах місцями опади будуть значними. Вдень в окремих пунктах можлива гроза та дрібний град. Вітер на Лівобережжі південно-західний, на Правобережжі північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень у південних областях та Криму пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, у центральних та південних областях +8…+13 °С; вдень +12…+18 °С, у Карпатському регіоні +7…+12 °С.

Якою буде погода у середу, 21 травня

Невеликі короткочасні дощі пройдуть у північних, східних та місцями центральних регіонах країни. У решті областей без істотних опадів. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+10 °С, вдень +18…+23 °С.

У четвер, 22 травня, вночі без істотних опадів

А ось вдень місцями на Лівобережжі та у західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер переважатиме південного та південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +19…+24 °С.

У п’ятницю, 23 травня — грози і вітер

У західних областях очікуються дощі з грозами, місцями можливий град та шквалисте посилення вітру. На решті території України без істотних опадів. Вітер південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+13 °С, вдень +20…+25 °С, у Криму та південних областях +23…+28 °С, на крайньому заході +12…+17 °С.

Дощитиме і у суботу, 24 травня

Дощі пройдуть у північних та південно-західних регіонах країни, місцями можлива гроза. У решті областей без істотних опадів. Вітер південний, 5 — 10 м/с, на Правобережжі України змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+16 °С. На решті України в нічний час +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С.

У неділю, 25 травня, знову дощитиме

На північному сході України пройдуть дощі, часом з грозою, у решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі передбачається у західних областях +7…+12 °С, у решті регіонів +11…+16 °С; вдень +18…+23 °С, на південному сході та Криму +24…+29 °С.

нагадаємо, за іншим прогнозом погоди на тиждень, після 20 травня температура повітря стане помітно вищою в багатьох областях України.

Читайте також

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
328
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie