Прогноз погоди в Україні на тиждень

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Прогноз погоди в Україні не вразить. Тепла не буде, навпаки, згідно із погодним календарем відомого синоптика, очікується нестійка та прохолодна погода по всій країні.

Про це йдеться у прогнозі Ігоря Кібальчича.

«В першій половині тижня під впливом холодної повітряної маси та циклонічної діяльності, у більшості регіонів країни прогнозується аномально холодна погода з рясними дощами, які подекуди супроводжуватимуться грозою та поривчастим вітром», — каже синоптик.

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За його словами, лише від 21 травня та ближче до вихідних температурне тло поступово підвищиться, особливо у південних та східних областях. Найбільш прохолодна погода збережеться у західних та північно-західних регіонах.

У понеділок, 19 травня, вночі буде без істотних опадів, а що вдень?

Ранок понеділка у більшості областей України буде дощовим. У Карпатах навіть піде мокрий сніг. В окремих пунктах відзначатиметься гроза та дрібний град. Вітер переважно південно-західний, 7 — 12 м/с, під час грози поривчастий. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +5…+10 °С, у північно-західній частині країни +2…+7 °С; вдень +14…+19 °С, на півдні до +22 °С, на крайньому заході місцями +8…+13 °С.

У вівторок, 20 травня погода в Україні не вразить теплом

Погода у вівторок буде нестійка та дощова погода очікується на всій території України. У південних та центральних регіонах місцями опади будуть значними. Вдень в окремих пунктах можлива гроза та дрібний град. Вітер на Лівобережжі південно-західний, на Правобережжі північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень у південних областях та Криму пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, у центральних та південних областях +8…+13 °С; вдень +12…+18 °С, у Карпатському регіоні +7…+12 °С.

Якою буде погода у середу, 21 травня

Невеликі короткочасні дощі пройдуть у північних, східних та місцями центральних регіонах країни. У решті областей без істотних опадів. Вітер західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+10 °С, вдень +18…+23 °С.

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У четвер, 22 травня, вночі без істотних опадів

А ось вдень місцями на Лівобережжі та у західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер переважатиме південного та південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +19…+24 °С.

У п’ятницю, 23 травня — грози і вітер

У західних областях очікуються дощі з грозами, місцями можливий град та шквалисте посилення вітру. На решті території України без істотних опадів. Вітер південний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+13 °С, вдень +20…+25 °С, у Криму та південних областях +23…+28 °С, на крайньому заході +12…+17 °С.

Дощитиме і у суботу, 24 травня

Дощі пройдуть у північних та південно-західних регіонах країни, місцями можлива гроза. У решті областей без істотних опадів. Вітер південний, 5 — 10 м/с, на Правобережжі України змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +10…+16 °С. На решті України в нічний час +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С.

У неділю, 25 травня, знову дощитиме

На північному сході України пройдуть дощі, часом з грозою, у решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі передбачається у західних областях +7…+12 °С, у решті регіонів +11…+16 °С; вдень +18…+23 °С, на південному сході та Криму +24…+29 °С.

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нагадаємо, за іншим прогнозом погоди на тиждень, після 20 травня температура повітря стане помітно вищою в багатьох областях України.

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