"Тоді він востаннє одягнув білу сорочку": Зеленська розповіла про перший день війни і коли останній раз бачилася з чоловіком

"Тоді він востаннє одягнув білу сорочку": Зеленська розповіла про перший день війни і коли останній раз бачилася з чоловіком

Вже довгий час вони з чоловіком спілкуються лише телефоном, бо їй з дітьми одразу наказали переміститися в безпечне місце.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про ранок 24 лютого, коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення. Тоді вона востаннє бачила чоловіка одягненим у класичний костюм з сорочкою. Далі — лише військова форма.

Про це Зеленська розповіла в інтерв’ю світовим Vogue.

Перша леді розповідає, що напередодні вторгнення був звичайний робочий день і вечір. Діти повернулися зі школи, готувалися до наступного навчального дня. Попри те, що всі останні тижні доводилося жити в напрузі, ніхто до кінця не вірив, що таке може статися в сучасному світі.

"Я прокинулася від дивних глухих звуків. Десь між четвертою і п’ятою ранку. Не відразу навіть зрозуміла, що це вибухи… Чоловіка поруч у ліжку не було. Я встала — і побачила його: він був уже одягнений, в костюмі, як зазвичай (це востаннє він одягнув костюм і білу сорочку, відтоді завжди у "воєнці"). "Почалося", — все, що сказав", — розповідає Зеленська.

Перша леді каже, що паніки тоді не було, лише розгубленість: що їй з дітьми робити далі?

"Чекайте, я повідомлю. Про всяк випадок зберіть речі першої необхідності та документи". І він (Володимир Зеленський - ред.) вирушив з дому", — згадує перша леді.

Зеленська розповідає, що тоді на емоції часу не залишалося. Треба було дбати про дітей, насамперед про їхній емоційний стан.

"Тому я намагалася бути впевненою, енергійною, навіть усміхалася, пояснюючи їм, чому треба спускатися в підвал, чому не можна вмикати світло. Оптимістично відповідала на запитання, коли ми побачимо тата: "Авжеж, скоро". У перші дні я сподівалася, що нам можна буде залишитися всім разом. Але офіс президента перетворився на військовий об’єкт. Президент з командою там і працюють, і живуть", — зазначила дружина президента України.

Після початку повномасштабного вторгнення їй з дітьми було наказано переміститися в безпечне місце, "якщо в Україні взагалі можливо зараз знайти абсолютне безпечне місце". Відтоді вони з чоловіком спілкуються лише телефоном.

Зеленська каже, що 9-річний син та 17-річна донька все знають, як і кожна дитина в Україні.

"Звісно, війна - це не те, що треба бачити дітям. Але вони дуже чесні й відверті. Від них нічого не приховаєш. Тому найкраща стратегія - правда. Отже, з дочкою та сином обговорюємо все, що відбувається. Намагаюся відповідати на запитання. Взагалі, стараємося говорити. Бо проговорювати те, що болить, не мовчати в собі – це така перевірена психологічна стратегія, вона працює", — зазначила перша леді.

На питання про те, як сьогодні живе Зеленська, вона каже: "Я зараз живу так само, як інші українці й українки. У всіх нас одне велике бажання - побачити мир. І я, як кожна мати й дружина, постійно переживаю за свого чоловіка і роблю все, щоб мої діти були в безпеці".

Читайте також: