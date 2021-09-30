Тоді ж дадуть і опалення: синоптик розповів, коли українцям очікувати на осіннє похолодання

Тоді ж дадуть і опалення: синоптик розповів, коли українцям очікувати на осіннє похолодання

Синоптик розповів, як змінилася погода в Україні.

Погода в Україні у жовтні буде теплішою, аніж 30 років тому. Через кліматичні зміни дата старту опалювального сезону змістилася приблизно на тиждень вперед.

Про це розповів заступник директора "Укргідрометцентру" Анатолій Прокопенко в коментарі "Сегодня".

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"Приблизно на тиждень уперед змістилася дата переходу середньодобової температури нижче восьми градусів тепла, коли починається опалювальний сезон. Якщо раніше опалення в будинках включали 15-16 жовтня, то тепер у більшості областей батареї теплішають у третій декаді місяця. А в південних регіонах вже можна обійтися без підігріву і на початку листопада", - пояснив Прокопенко.

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Водночас, за його словами, в Чернігівській, Житомирській, Сумській, Хмельницькій областях опалювальний сезон, як і раніше, починається в середині другої декади жовтня. Опади, як уточнив синоптик, очікуються в межах норми.

Синоптик також допустив перші заморозки вже навіть у першій половині жовтня. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

За інформацією Укргідрометцентру, середня місячна температура в жовтні передбачається +7-12°С, в Карпатах +6-7°С .

"Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні", - додав Прокопенко.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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