Того року медузи, цього - змії: узбережжя Азовського моря окупували плазуни (відео)

Змії лякають відпочивальників.

На узбережжі Азовського моря відпочивальникам дошкуляють плазуни. Їх розвелося дуже багато, а таке сусідство людям не до вподоби.

У Мережі опублікували відео, на видно, як змії окупували узбережжя Примпосаду.

"Того року медузи, цього активізувалися змії. Будьте обережні, тому що можна просто не побачити", - попередила відпочивальників депутатка Запорізької облради Ірина Славова.

Вона додала, що місцеві розповідають, що після того, як побудували вітряки, птахи, які раніш їли змій, бояться літати поруч і це благодатно діє для размноження змій на цій теріторіі

Користувачі розділилися у думках. Хтось вважає, що на відео цілком безпечний вуж, інші, що це - степова гадюка.

"Є два види вужів в Україні та в нас на півдні - звичайний вуж зазвичай має "вушні" білі, жовті, помаранчеві навіть темні плями - у іншого водяного вужа - таких "вушок" немає, саме він частіше зустрічається на узбережжі Азовського моря та харчується рибою, є санітаром моря. Дуже корисний плазун в екосистемі", - прокоментувала наукова працівниця Приазовського національного парку Галина Микитинець.

За її словами, степова гадюка розселилася по всій Обитічний косі, цьому сприяє наявність кормової бази - мишовидних гризунів та заповідна територія, людей там не багато. У гадюки зигзагоподібний малюнок на спині і вони не такі великі, як водяні вужі та й плавають не дуже охоче, а вуж на відео - це сухопутний степовий вид, занесений до Червоної книги України.

Нагадаємо, що селі Головецько Стрийського району Львівської області змія вкусила 35-річну жінку. Потерпілу терміново госпіталізували в лікарню.

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