Токсичні бомби для дітей: у Рівному виявили небезепечні іграшки з перевищеним вмістом свинцю (фото)

Токсичні бомби для дітей: у Рівному виявили небезепечні іграшки з перевищеним вмістом свинцю (фото)

Такі забавки можуть призвести до анемії, порушення функцій нирок та опорно-рухового апарату.

На магазинних прилавках у Рівному виявили небезпечні для здоров'я дітей іграшки. Такі забавки мають підвищений вміст свинцю, що може призвести до анемії, порушення функцій нирок та опорно-рухового апарату.

Про це повідомила пресслжба Говного управління Держпродспоживслужби Рівненської області.

Ці токсичні іграшки заборонять для продажу в Україн. За розповсюдження небезпечного товару нестимуть відповідальність виробник та імпортер.

Як розповіла "Суспільному" заступниця начальника Держпродспоживслужби в Рівненській області Оксана Немкович, дитячі іграшку-неваляшку "Ведмедик" та іграшковий музичний робот на колесах виявили в одному з магазинів Рівного, але такі іграшки можуть бути й в інших закладах торгівлі міста.

"Якщо такі знайдуть, то заборонять реалізацію, а продукція повернеться виробнику, який – у Китаї, або імпортеру, який повинен стежити за якістю", – сказала вона.

Вміст свинцю у першій іграшці перевищував норму у понад 64 рази, а у другій – у 140 разів. Ці іграшки могли б призвести до анемії, порушення функцій нирок та опорно-рухового апарату, симптомами яких можуть бути головний біль і запаморочення.

Новини України: експертна думка – які іграшки можуть наразити на небезпеку вашу дитину

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