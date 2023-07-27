"Только красівиє слова": окупант жаліється на зневажливе ставлення керівництва – перехоплення ГУР

За словами окупанта, секретар Радбезу сказав, що "це десятиліття ще триватиме". Йшлося про те, що партія при владі буде щонайменше такий проміжок часу.

Відповідне перехоплення опублікувало ГУР МО.

Окупанти жаліються на зневажливе ставлення керівництва

"Висновки не робляться"

Окупант акцентував, що про зачистки годі й говорити. Народ і так зачищають.

"Соціальні виплати ... Навіщо платити? Треба одразу все одним моментом зробити", – стверджує вояка.

Хтось у цьому зацікавлений, продовжив він, тож вже очевидно, до чого дійшли. Як відзначив окупант, висновків жодних не робиться, лунають тільки гарні слова.

"Головне, звільнили Грайворон, медалі повісили і два дні поспіль лупили там, війна йшла, йолки-палки! І кореспондентів обстріляли всіх, а тих, хто правду написав, звільнили нах**р, щоб правду не писали. Нормально? Від тебе і все так і має бути", – розповів військовий.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли військові розповідають правду про ставлення керівництва. Так, один з окупантів зауважив, що на блокпості його не хотіли пускати додому. Після цього загарбник відмовляється їхати на війну до України.

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