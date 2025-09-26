"Томагавки" для України: чи може наша країна запускати ці ракети

Запуск Томагавк / © Associated Press

Для ефективного використання ракет «Томагавк» Україні потрібні не лише самі ракети, але й спеціальні платформи для запуску та інфраструктура.

Про це заявив президент Всеукраїнської авіаційної організації Геннадій Хазан в етері телеканалу КИЇВ24.

За його словами, «Томагавк» — це серйозна крилата ракета. Вона вимагає морської, підводної або повітряної платформи, а також комплексних інженерних засобів для підготовки та пуску.

«Якщо президент України звертається до президента Сполучених Штатів Америки проханням, що нам потрібні ракети. Він ще би висловився і хліба, шинки, сала, масла, ковбаси і ще, щоб здача була. Тому що до тих ракет, до „Томагавки“ мінімум треба ще або ракетний крейсер, або підводний човен, або серйозний літак, який може їх нести. Тому що цей тип озброєння просто так не запустиш. Це не так, що вставиш вогнепровідний шнур, підпалиш його, підеш і ракета полетіла. Там має бути серйозні комплекси підготовки до запуску, запуска, ну і інших інших інженерні споруди тощо», — зауважив експерт.

Хазан піддав сумніву, чи звертався президент України до партнерів лише за ракетами, чи за всім комплексом озброєння, необхідним для їхнього повноцінного застосування (кораблі, підводні човни або літаки-носії).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до свого американського колеги Дональда Трампа з проханням надати ракети Tomahawk під час приватної бесіди на полях Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, така сучасна зброя могла б змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для укладення мирної угоди.

Раніше повідомлялося, нова угода між США, НАТО та європейськими країнами передбачає закупівлю зброї для України. Однак експерти застерігають: жодна окрема система озброєнь, навіть ракети «Томагавк», не здатна кардинально змінити перебіг війни.