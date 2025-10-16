Tomahawk для України: Світан розкрив єдиний спосіб, як ракети змінять перебіг війни

Tomahawk / © Getty Images

Реклама

США розглядають можливість надання Україні ракет Tomahawk найближчим часом. У західних ЗМІ пишуть, що їхня кількість може бути невеликою — від 20 до 50 одиниць. Це, ймовірно, не матиме значного впливу на фронт, однак на дещо інше — так.

Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі 24 Каналу. Він зазначив, якщо Україна отримає Tomahawk, то їх потрібно одразу почати використовувати по російській нафтогазовій промисловості, зокрема по НПЗ. Все тому, що ракети можуть завдавати значно потужніших ударів ворогу, ніж дрони.

Як Україна може використовувати Tomahawk

Роман Світан підкреслив, що починати послаблення військових спроможностей Росії, аби сприяти завершенню війни, треба зі знищення нафтогазової промисловості.

Реклама

«Тому навіть кілька десятків Tomahawk, якщо правильно атакувати нафтогазові об’єкти Росії, у перспективі можуть позитивно вплинути на лінію фронту. Але це може статись не раніше, ніж за кілька місяців, а от удар по економіці росіяни відчують вже наступного дня (після атак — ред.)», — сказав він.

Окрім Tomahawk, нашій державі важливо отримати пускові установки для їх застосування. На думку військового експерта, навіть однієї такої машини вистачило б, щоб за одну ніч використати кілька десятків ракет.

«Це одномоментно б „поклало“ всю російську нафтогазову промисловість у європейській частині Росії. Це був би серйозний удар по економіці, зокрема по цивільній сфері. На військо це б вплинуло не одразу», — зауважив він.

Однак економічні проблеми також можуть мати негативні наслідки для військових потужностей ворога.

Реклама

Світан навів приклад, що, без достатніх фінансових потужностей, росіяни не зможуть купувати у китайців необхідні деталі для техніки, яку збирають на підприємствах у Росії.

Крім того, якщо Кремль втратить економічні потужності, то буде нічим платити солдатам, щоб ті їхали на війну в Україну.

Військовий експерт також вважає, що окрім Tomahawk Україна може попросити у США й іншу зброю, зокрема ракети SM-6. Ними ефективно можна протидіяти ворожій авіації на великій дальності.

Нагадаємо, Пентагон уже має план постачання ракет Tomahawk Україні.