"Тому що хороші дороги": міський голова Харкова пояснив велику кількість ДТП у місті

"Тому що хороші дороги": міський голова Харкова пояснив велику кількість ДТП у місті

На думку Терехова, через хороші дороги водії часто пришвидшуються і порушують ПДР.

У Харкові новообраний міський голова Ігор Терехов висловив думку, що велика кількість ДТП у місті трапляється через те, що у Харкові хороші дороги.

Про це він сказав на виїзному засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності ВР у Харкові учора, 22 листопада, відповідаючи на питання нардепа від ОПЗЖ Григорія Мамки, повідомляє "Суспільне".

"Ви ставите питання "а чому так багато ДТП?" Якщо чесно, хоч це непопулярно, але скажу вам: а тому що дороги у Харкові хороші", — відповів Ігор Терехов.

Харківський міський голова також додав, що в міськраду надходитькупа звернень від містян, щодо встановлення "лежачих поліцейських" на відремонтованих дорогах.

Крім цього Терехов також запропонував перекинути до Харкова патрульних з інших областей України, бо "сьогодні багато патрульних, які перебувають у Харкові, знають тих, які так їздять, і не зупиняють їх".

Нагадаємо, що у Харкові працівники патрульної поліції масово звільняються з роботи. Про це розповіла начальниця патрульної поліції в Харківській області Альона Стрижак.

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