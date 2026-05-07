Тональний крем і синці: нові кадри з Трампом спровокували чутки про стан його здоров'я

Дональд та Меланія Трамп

Під час заходу в Білому домі за участю президента США Дональда Трампа користувачі соцмереж звернули увагу на незвичний вигляд його рук. На фотографіях було помітно, що тильна сторона обох рук президента замаскована тональним кремом або консилером, що викликало хвилю обговорень у Мережі.

Про це пише Daily Star.

Як відомо, 79-річний Трамп разом із першою леді Меланією Трамп брав участь у заході, присвяченому вшануванню матерів-військовослужбовиць напередодні Дня матері. Однак значна частина коментарів у соцмережах стосувалася не самої події, а зовнішнього вигляду президента.

Деякі користувачі почали висловлювати припущення щодо можливих проблем зі здоров’ям Трампа, звертаючи увагу на зміну кольору шкіри та помітні сліди косметики. У дописах лунали різкі та спекулятивні коментарі щодо стану президента.

Руки Трампа

Сліди тонального засобу на руці Трампа

Подібні обговорення виникають не вперше. Минулого тижня журналісти також помітили синець на руці Трампа під час інтерв’ю у Флориді. Раніше, ще в січні, політик пояснював появу темної плями на руці тим, що випадково вдарився об стіл під час поїздки до Швейцарії.

Трамп також заявляв, що регулярно приймає аспірин для розрідження крові.

«Кажуть, що аспірин добре розріджує кров, а я не хочу, щоб густа кров лилася через моє серце. Я приймаю більший. Але я робив це роками, і це викликає синці», — зазначив президент.

Останнім часом у медіа та соцмережах також обговорюють випадки, коли Трампа нібито помічали сонливим під час офіційних заходів, що лише підсилює дискусії навколо його самопочуття.

Раніше у Білому домі пояснили появу червоних плям на шиї Трампа наслідком використання спеціального крему для профілактичного лікування шкіри. За словами лікаря президента Шона Барбабелли, почервоніння є типовою реакцією на препарат і може зберігатися кілька тижнів. Плями помітили під час офіційного заходу у Вашингтоні, після чого в соцмережах почали активно обговорювати стан здоров’я 79-річного політика. У адміністрації Трампа наголосили, що причин для занепокоєння немає, хоча тема його самопочуття останнім часом регулярно стає предметом публічних дискусій.

