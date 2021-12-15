Тонни "потрібного" сміття: у Полтаві жінка зносить під свій будинок відходи з усього міста

Сміття з двору жінки вивозили торік. Його тоді завантажили у 20 великих автомобілів.

У Полтаві місцева мешканка зносить під свій одноповерховий будинок пакети зі сміттям та усілякі відходи. Їх настільки багато, що вони буквально дісталися даху будівлі.

Про це пише "Суспільне".

Полтавці незадоволені, бо через те, що у жінки під будинком зібралося звалище, заводяться гризуни. У себе вдома сусіди жінки неодноразово бачили щурів.

“Мию посуд, подивилась, а в мене на порозі щур сидить, лапки миє. А перед цим у сусідів два щури сиділи на столі, до цих теж заходили щури, бо стало холодно і вони почали кудись ховатися”, — розповіла сусідка Олена Андреєва.

У Подільській районній раді кажуть, що сміття з двору жінки вивозили торік. Його тоді завантажили у 20 великих автомобілів.

“Там папір, я навіть у чобітки папір стелю і підлога холодна, навіть на підлогу доводиться папір стелити. Піч не можу розтопити, тому що буде вогонь. Люди побачать і будуть підпалювати мої речі, сім разів вже палили. Що це за неподобство? Я що не маю права собі додому принести щось? У них автомобілі, квартири, скільки добра. Я що маю якісь претензії до їхнього добра? Банки є, консервація, яку я в церкві брала, треба перебирати. Пляшки є, треба позбирати та здавати, бо ніколи було", — каже полтавка Тетяна Приходько.

У той же час сміття з її двору вивозитимуть і цього разу. Відходи планується утилізувати до кінця цього року.

Нагадаємо, що в орендованій квартирі у Полтаві знайшли мертвими двох хлопців 17 та 25 років.

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