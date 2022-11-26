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Тонка крига: на Житомирщині 8-річний хлопчик провалився у ставок і загинув

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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83
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Тонка крига: на Житомирщині 8-річний хлопчик провалився у ставок і загинув

Фото: ТСН.ua

Трагедія сталася на Житомирщині.

8-річний хлопчик провалився на тонкій кризі ставка та загинув. Сталося це у селі Середи.

Про це пише ТСН.

Школяр та його 6-річний друг гралися біля водойми неподалік будинку. Раптом старший вирішив вийти на лід - миттю провалився під кригу і почав тонути. Молодший побіг за допомогою, та коли селяни витягли школяра зі ставка, той вже не дихав. У сім'ї загиблого хлопчика є ще двоє дітей, застережень у поліції, чи соціальних служб до цієї родини ніколи не було. Правоохоронці закликають батьків не відпускати дітей бавитися до водойм, тим паче виходити на кригу.

Діти дуже часто хочуть розважатися, ковзати на водоймах, але цього не можна цього робити, адже морози не настільки сильні, щоб водойми промерзли, це вкрай небезпечно.

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