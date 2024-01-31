Тонни отрути у консервах: чим насправді годують ЗСУ і чому продукти не доходять до військових

Минулого 2023 року в Україні перевірили близько 39 тисяч тонн консервів для ЗСУ, з яких 14% виявились неякісними.

Українські військові протягом 2023 року отримали майже 5,5 тисяч тонн неякісних консервів.

Про це повідомив член Комісії з питань комунікацій, кадрової роботи та експертних обговорень Геннадій Кривошея, пише Укрінформ.

"Велика частина продукції, яку постачають або намагаються поставити до ЗСУ, має досить сумнівну якість самого товару. Першочергово я говорю про продукти харчування. Щоб ви могли зрозуміти, з початку цього року близько 30% яєць, по яких проводилося дослідження, були повернуті Управлінням безпечності харчових продуктів. Тобто фактично це 30% товару, який не потрапив до наших військових, а був попередньо перевірений і був завернутий назад постачальникам. І таких фактів дуже багато", - розповів Кривошея.

Він підкреслив, що завдяки втручанню членів Громадської ради вдалося налагодити роботу лабораторій, які перевіряють якість продуктів, що надходять до війська.

"На сьогоднішній день проводяться дослідження по продукції, яка є обов’язковою і про яку досить часто всі говорять - це консервовані продукти. Зокрема, м’ясо, риба, каші, тобто все це перевіряється. В середньому, якщо ми візьмемо кількість по тоннажу, то за 2023 рік було перевірено близько 39 тисяч тонн продукції, яка є консервована. Із них 14% було завернуто, це - 5 433 тонни", - повідомив Кривошея.

За його словами, у процесі роботи з’ясувалося, що існує дефіцит інспекторів, які працюють при управлінні і військових частинах та перевіряють безпечність і якість товарів. Наразі кількість інспекторів збільшена, і це дозволить більш оперативно перевіряти товари, що постачаються до війська.

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