Тоня Матвієнко розчулила до сліз зустріччю з мамою, яку не бачила від початку війни

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася з шанувальниками зворушливим відео, на якому показала зустріч з мамою на вокзалі у Магдебурзі, Німеччина.

Свою знамениту маму Ніну Матвієнко Тоня не бачила від самого початку війни. Разом з дітьми артистка виїхала до Португалії. А Ніна Митрофанівна опинилася в Німеччині.

Врешті, родина возз'єдналася у німецькому Магдебурзі, де наразі мама співачки.

На сторінці в Instagram Тоня поділилася зворушливим відео, де її мама зустрічає артистку разом з доньками на вокзалі: "Не бачила маму від 25.02", - коротко прокоментувала допис Матвієнко.

У ролику Ніна Митрофанівна не стримуючи сліз біжить на зустріч з родичами, спочатку обіймає маленьку Ніну, потім доньку Тоню і старшу онучку Уляну.

Своєю чергою, підписники сторінки співачки зізналися, що ролик зворушив їх до сліз: "Завжди здається, що всі сльози вже виплакали … Але на такі відео знову градом", "Плачу разом з Ніною Митрофанівною", "Просто серце розривається від таких відео. Скорішої нам перемоги", "на це не можна дивитися без сліз щастя…".

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