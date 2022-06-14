Топ-3 небезпечних напоїв в літню спеку: що кажуть спеціалісти

Не всі напої однаково корисні в літню спеку. Спеціалісти назвали топ-3 небезпечних напоїв, від яких краще відмовитися влітку. Які саме – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Медики та експерти з Всесвітньої організації охорони здоров'я розповіли про топ-3 небезпечних напоїв, які не варто вживати в літню спеку. Про які саме напої йдеться?

Кава

Хоч каву люблять в усьому світі, варто пам'ятати, що в літній період, особливо коли спекотно, краще відмовитися від цього напою. Вся річ у тому, що він не насичує організм рідиною, а, навпаки, може виводити її з клітин. А разом з рідиною з організму виводяться також і корисні елементи. Якщо ж ви зовсім не можете відмовитися від улюбленого напою, краще одразу після чашки кави випити склянку води.

Солодкі напої

Напої з великою кількістю цукру в своєму складі можуть стати справжнім ворогом в період, коли стовпчики термометрів показують літню спеку. Хоч солодка газована вода і здатна на деякий час втамувати спрагу, проте вона змушує людину пити все більше і більше. А через те, що в крові підвищується рівень цукру, метаболічні процеси в організмі можуть порушитися.

Алкоголь

Спека і алкоголь – несумісні речі. Як показали дослідження, найнебезпечнішими для людського організму є міцні алкогольні напої, які поєднуються з енергетиками. Багатьом людям в літню спеку хочеться випити келих прохолодного пива чи бокал вина. Але будь-який, навіть неміцний, алкоголь виводить з організму воду. А ще більшість із них мають високий глікемічний індекс. Тобто після їхнього вживання у крові підвищується рівень цукру. Це та спека можуть призводити до підвищення навантаження на серцево-судинну систему та навіть стати причиною інфаркту чи інсульту.

Що ж тоді краще пити в спеку