Топ-3 ненадійних авто: механік назвав моделі, які можуть розорити власника на ремонтах

Автомеханік назвав свій чорний список автомобілів / © iStock

Коли твої руки щодня в мастилі, а через майстерню проходять тисячі авто, ти починаєш розуміти, які машини створені для їзди, а які — для сервісу. Джон Лінг, механік із 30-річним досвідом, поділився своїм «чорним» списком автомобілів.

Його поради публікує видання Daily Mail.

Лінг одразу попереджає: він не фанат німецьких авто та електромобілів, а якщо вам потрібен пікап — краще шукати японські аналоги. Він назвав три моделі автомобілів, на які він ніколи не витратив би гроші.

Audi A4: «Електричний кошмар»

На думку Лінга, цей німецький седан — яскравий приклад проблеми всіх європейських люксових брендів: вони впроваджують технології до того, як ті стануть надійними.

Проблема: випадкові збої комп’ютера, модулів або сенсорів. Поломки починаються вже через 4–6 років експлуатації.

Ціна комфорту: Хоча машина їде чудово, її спеціалізовані підшипники коліс та елементи підвіски коштують дуже дорого при заміні.

Volkswagen Jetta: «Медовий місяць до 80 тисяч миль»

Доступніший «родич» Audi теж не тішить надійністю в довгостроковій перспективі.

Проблема: після пробігу у 80 000 миль (приблизно 128 тис. км) машина починає «сипатися».

Запчастини: Лінг зазначає, що ремонт Jetta обходиться на 30–60% дорожче, ніж у конкурентів, через специфіку постачання запчастин VW.

Ford F-150: пастка алюмінієвого кузова

Найпопулярніший пікап Америки потрапив у немилість механіка не через двигун, а через матеріали кузова.

Проблема: Ford використовує алюміній для зниження ваги, тоді як конкуренти (Chevy, Ram, Toyota) обирають високоміцну сталь. Алюміній інакше деформується при ударах, що робить кузовний ремонт значно складнішим і дорожчим.

