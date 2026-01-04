- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 225
- Час на прочитання
- 2 хв
Топ-3 ненадійних авто: механік назвав моделі, які можуть розорити власника на ремонтах
Власник СТО Джон Лінг, який присвятив ремонту автомобілів понад три десятиліття, попередив, що деякі популярні моделі можуть стати фінансовою прірвою.
Коли твої руки щодня в мастилі, а через майстерню проходять тисячі авто, ти починаєш розуміти, які машини створені для їзди, а які — для сервісу. Джон Лінг, механік із 30-річним досвідом, поділився своїм «чорним» списком автомобілів.
Його поради публікує видання Daily Mail.
Лінг одразу попереджає: він не фанат німецьких авто та електромобілів, а якщо вам потрібен пікап — краще шукати японські аналоги. Він назвав три моделі автомобілів, на які він ніколи не витратив би гроші.
Audi A4: «Електричний кошмар»
На думку Лінга, цей німецький седан — яскравий приклад проблеми всіх європейських люксових брендів: вони впроваджують технології до того, як ті стануть надійними.
Проблема: випадкові збої комп’ютера, модулів або сенсорів. Поломки починаються вже через 4–6 років експлуатації.
Ціна комфорту: Хоча машина їде чудово, її спеціалізовані підшипники коліс та елементи підвіски коштують дуже дорого при заміні.
Volkswagen Jetta: «Медовий місяць до 80 тисяч миль»
Доступніший «родич» Audi теж не тішить надійністю в довгостроковій перспективі.
Проблема: після пробігу у 80 000 миль (приблизно 128 тис. км) машина починає «сипатися».
Запчастини: Лінг зазначає, що ремонт Jetta обходиться на 30–60% дорожче, ніж у конкурентів, через специфіку постачання запчастин VW.
Ford F-150: пастка алюмінієвого кузова
Найпопулярніший пікап Америки потрапив у немилість механіка не через двигун, а через матеріали кузова.
Проблема: Ford використовує алюміній для зниження ваги, тоді як конкуренти (Chevy, Ram, Toyota) обирають високоміцну сталь. Алюміній інакше деформується при ударах, що робить кузовний ремонт значно складнішим і дорожчим.
Нагадаємо, 2026 рік обіцяє стати насиченим для авторинку: одразу сім нових авто привернули увагу експертів. Після огляду ключових пем’єр вони спрогнозували, які моделі стануть хітами.