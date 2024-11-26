ТОП-3 ноутбуків ASUS зі штучним інтелектом

Ноутбуки ASUS з OLED-дисплеями та підтримкою штучного інтелекту, на які варто звернути увагу на “чорну п’ятницю”.

Пропонуємо вашій увазі три моделі ноутбуків ASUS, які поєднують у собі передові технології та елегантний дизайн. Завдяки OLED-дисплеям, ці ноутбуки забезпечують неймовірну якість зображення, а сучасна апаратна платформа підтримує технології штучного інтелекту. І зараз ви маєте можливість придбати їх за вигідними цінами завдяки знижкам до “чорної п’ятниці”!

Vivobook S 15 (S5507)

15,6-дюймовий Vivobook S 15 – перший комп’ютер Copilot+ PC нового покоління, у якому реалізовано найновіші інструменти штучного інтелекту Windows. Це ARM-ноутбук, він працює на базі процесорної платформи Snapdragon X із вбудованим нейронним процесором (NPU) Qualcomm Hexagon з продуктивністю до 45 TOPS для прискореної локальної обробки даних ШІ. Ноутбук може бути оснащений до 32 ГБ оперативної пам’яті, а для зберігання даних передбачено швидкісний твердотільний накопичувач місткістю до 1 ТБ.

Насолоджуватися винятковою якістю зображення дозволяє чудовий OLED-дисплей ASUS Lumina. Його насичені кольори, глибокі чорні відтінки та висока контрастність (1 000 000:1) роблять кожен візуальний елемент живим і реалістичним. Надзвичайно низький час відгуку в 0,2 мс гарантує плавність відтворення динамічних сцен.

Підтримка 100% колірного простору DCI-P3 (133% sRGB) означає, що цей дисплей можна використовувати для професійної роботи з графічним контентом.

Акумулятор на цілий день – це те, що потрібно для тих, хто цінить мобільність. Висока ємність (70 Вт·год) акумулятора в поєднанні з енергоефективною платформою забезпечує автономність у понад 18 годин, а технологія швидкого заряджання дасть змогу відновити 60% заряду лише за 49 хвилин.

Цікавою особливістю пристрою є клавіатура з однозонним RGB-підсвічуванням, що підтримує персоналізацію.

Zenbook S 16 (UM5606)

ASUS Zenbook S 16 – перший 16-дюймовий ноутбук ультрапортативної серії Zenbook зі штучним інтелектом. Цей потужний і стильний пристрій оснащений сучасним процесором AMD Ryzen AI 9, оперативною пам’яттю обсягом до 32 гігабайтів і SSD-накопичувачем місткістю до 2 терабайтів.

Завдяки використанню сучасних виробничих процесів Zenbook S 16 отримав металевий корпус завтовшки всього 1,1 см, Він пропонується в новому, натхненному природою, білому відтінку Scandinavian White та у класичному сірому Zumaia Gray. Для виготовлення кришки його корпусу використовується ексклюзивний матеріал Ceraluminum™, що відрізняється високою твердістю, легко витримуючи випробування часом.

ASUS Zenbook S 16 пропонує користувачам справжню потужність і технології штучного інтелекту наступного покоління. Новий процесор від AMD може похвалитися TDP до 28 Вт і має вбудований модуль Ryzen AI, який забезпечує продуктивність до 50 TOPS для прискорення роботи сучасних ШІ-застосунків. А акумулятор ємністю 78 Вт·год допомагає користувачам працювати в автономному режимі протягом усього дня.

Захопливе й реалістичне зображення дарує великий, яскравий і чіткий 16" OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц.

Для справжніх кінематографічних вражень Zenbook S 16 оснащений потужною аудіосистемою із шістьма динаміками, сертифікованою Harman Kardon.

Zenbook DUO (UX8406)

Мрієте про портативний, потужний футуристичний і надзвичайно функціональний ноутбук? Зустрічайте ноутбук з двома екранами ASUS Zenbook DUO (2024) – революційний пристрій, який розширить межі вашого уявлення про сучасні технології.

Новий Zenbook DUO оснащений двома великими 14-дюймовими дисплеями ASUS Lumina OLED зі співвідношенням сторін 16:10, високою роздільною здатністю до 3K і частотою оновлення 120 Гц. Використовуйте їх як один великий 19,8-дюймовий дисплей для зручного перегляду або ж розділіть робочий простір на два, щоб “жонглювати” декількома завданнями одночасно. Обидва дисплеї є сенсорними і підтримують активний стилус ASUS Pen з 4096 рівнями натискання, що робить роботу з ними максимально зручною й інтуїтивно зрозумілою.

Zenbook DUO – це не просто ноутбук, це справжній витвір мистецтва. Незважаючи на два великих екрани, він залишається неймовірно портативним пристроєм, який зручно брати із собою у поїздки: за товщини 14,6 мм ноутбук важить лише 1,65 кг, разом з окремою клавіатурою. Знімна клавіатура з вбудованим акумулятором дає вам свободу вибору, тож працювати за ноутбуком можна як за традиційним пристроєм або ж використовувати його екрани без клавіатури, щоб максимально розширити робочий простір.

Серце ноутбука – процесор Intel Core Ultra – містить модуль, який виконує роль нейронного процесора (NPU), що прискорює роботу алгоритмів штучного інтелекту, розвантажуючи при цьому центральний процесор. Завдяки ньому Zenbook DUO демонструє вищу продуктивність у програмах для відеоконференцій, редагування фото та відео, а також інших завданнях, що задіяють штучний інтелект.

Zenbook DUO (2024) – це революційний ноутбук, який пропонує безпрецедентний рівень продуктивності, мобільності та універсальності. Завдяки двом OLED-екранам, потужним компонентам, інноваційному дизайну й підтримці ШІ, він стане ідеальним вибором для людей, які шукають ультрапортативний ноутбук для роботи, творчості і розваг.

Додатковий рік гарантії за відгук

Окрім спеціальних цін на “чорну п’ятницю” ASUS запропонувала своїм користувачам спеціальну акцію, за умовами якої вони можуть отримати безкоштовно додатковий рік гарантії для свого пристрою. Як зазначає виробник, ASUS “важливий кожен голос і саме тому ми хочемо почути вашу думку про наші інноваційні пристрої”. Щоб отримати рік гарантії, новому покупцю ноутбука необхідно залишити відгук про свій пристрій на офіційному сайті компанії. Акція триває до кінця року, докладніше про неї можна дізнатися на сторінці акції: “Ваш голос має значення”. Чудовий подарунок для нових власників ноутбуків ASUS!

Придбати ці та інші ноутбуки ASUS зі знижкою до “чорної п’ятниці” можна в широкій мережі партнерів компанії в нашій країні, а також в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна, який пропонує зручний і швидкий спосіб купівлі продукції. Переваги онлайн-магазину магазину ASUS: офіційна продукція з фірмовою гарантією, якісне обслуговування, покриття всієї України (за винятком тимчасово окупованих територій), швидка доставка.