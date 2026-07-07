ТОП 5 інверторних теплових насосів для басейну за коефіцієнтом продуктивності (COP) у 2026 році

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Aquafamily.ua – провідний інтернет-магазин та дистриб’ютор обладнання для басейнів в Україні з практичним досвідом роботи в індустрії з 2002 року. За цей час ми протестували всі покоління технологій – від простих ON/OFF моделей до повноінверторних насосів із COP 30. У цьому огляді розбираємо п’ять найкращих моделей за показником ефективності та пояснюємо різницю в цифрах.

Що таке COP, SCOP і EER

COP (Coefficient of Performance) – пікова ефективність пристрою в ідеальних лабораторних умовах (+27°C повітря, +26°C води) при мінімальному навантаженні. Вона показує максимальний потенціал системи.

SCOP (Seasonal COP) – реалістичний середньосезонний показник, який враховує роботу насоса за різних температур протягом року.

EER – коефіцієнт ефективності пристрою в режимі охолодження води.

Завдяки плавному регулюванню компресора інверторна технологія підвищує COP у 1.5–2 рази порівняно з моделями ON/OFF. Хоча показники COP 20–24 є піковими, такий обігрів усе одно у 4–5 разів вигідніший за електронагрівач.

1. Fairland X30-12 – COP до 30

Абсолютний технологічний лідер 2026 року на інноваційному холодоагенті R290. Оснащений двороторним компресором DC-inverter та системою Turbo Silence Full Inverter. Природний пропан R290 має екологічний показник GWP у 225 разів нижчий, ніж у R32, та демонструє феноменальну ефективність за низьких температур.

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COP при +27°C: до 30

COP при +15°C: 11.0

COP при +7°C: 7.3

2. Aquajoy Jet A14 – COP до 21.79

Преміальний флагман на базі технології 3D Full Inverter. Один із найвищих показників ефективності на холодоагенті R32. Високий ККД забезпечується компресором Mitsubishi Electric DC Inverter, електронним клапаном EEV, збільшеною площею титанового теплообмінника та інтелектуальними алгоритмами керування.

COP при +27°C: до 21.79

COP при +15°C: 9.24 ~ 5.13

3. Fairland X20-11 – COP до 20

Зріла та перевірена часом платформа на R32 з технологією Turbo Silence Full Inverter (на ринку з 2023 року). Подвійний роторний компресор Mitsubishi мінімізує вібрації та шум. За роки експлуатації в Україні та ЄС лінійка накопичила зразкову статистику надійності.

COP при +26°C: до 20

COP при +15°C: 8.1 ~ 5.4

4. Aquajoy Model A 13 – COP до 15.53

Основна інверторна лінійка бренду. Комплектується надійним компресором Mitsubishi Electric DC Inverter (як і у флагманській серії Jet). Технологія Full Inverter гарантує стабільну роботу та високу енергоефективність порівняно з класичними ON/OFF системами.

COP при +27°C: до 15.53

COP при +15°C: 8.58 ~ 5.06

5. Aquajoy Air 15 i18.7 – COP до 18.06

Найпопулярніша модель раціонального сегмента в Україні для приватних басейнів. Видає 15.05 кВт теплової потужності. Комплектується перевіреним роторним компресором GMCC, титановим теплообмінником та підтримує віддалене керування через мобільний застосунок. Забезпечує стабільне тепло без переплат за надлишкові преміумтехнології.

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COP при +27°C: до 18.06

R32 vs R290: що обирати у 2026 році

R290 (пропан) – екологічний газ із мінімальним GWP. Має вищу сезонну ефективність у холодні дні, але є горючим, що вимагає суворого дотримання правил монтажу. Через обмеження ЄС на F-гази з 2027 року ринок активно переходить саме на цей холодоагент.

R32 – перевірений масовий стандарт із простим монтажем, низькою ціною та величезною сервісною базою.

Висновок

Для максимальної інноваційності та економії – Fairland X30-12 .

Найкращий преміумваріант на R32 – Aquajoy Jet A14 .

Оптимальний баланс ціни та COP у середньому класі – Aquajoy Model A 13 .

Базовий надійний обігрів без переплат – Aquajoy Air.

Усі представлені моделі доступні в каталозі aquafamily.ua.

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