Топ-5 продуктів, які уповільнюють старіння в будь-якому віці

Є певні продукти, які дієтологи рекомендують вживати в будь-якому віці, щоб уповільнити процеси старіння. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Дієтологи рекомендують додати до свого щоденного раціону цих п'ять корисних продуктів, якщо ви хочете довше залишатися здоровими та молодими.

Крес-салат

В цьому листі міститься в чотири рази більше бета-каротину, ніж в яблуці, а ще в ньому є 258% денної рекомендованої дози необхідного нашому організму вітаміну К. Саме цей вітамін допомагає підтримувати гарний стан шкіри та кісток.

Різноманітні ягоди

Як розповідає дієтологиня Сідней Грін, ягоди - це потужне джерело антиоксидантів. Саме вони потрібні, щоб позбутися вільних радикалів. Останніх називають основними компонентами старіння. Вони беруть участь у появі старечих плям та пігментації шкіри. В різних ягодах можна знайти різні типи антиоксидантів, проте, за словами дієтологині, найкраще підходять чорниця.

Червоний перець

У цьому овочі багато антиоксиданту, який допомагає стимулювати вироблення колагену. А ще до його складу входить вітамін С та каротиноїди. Останні, до речі, допомагають побороти запалення та захищають шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету.

Авокадо

Авокадо - це джерело вітаміну Е та корисних жирних кислот. Як пояснює дієтологиня Грін, цей продукт допомагає підтримувати здоров'я шкіри, нігтів та волосся. А також він зменшує запалення в організмі. А ще авокадо потрібно додати до свого щоденного раціону, щоб захистити себе від розвитку великої кількості захворювань, які стають причиною швидкого старіння (гіпертензія, метаболічний синдром, високий холестерин).

Мигдаль

До складу цих горіхів входять корисні жири, які допомагають зберігати зволоження шкіри та захистити її від сонячного проміння. Також мигдаль може стати чудовою профілактикою серцевих захворювань та діабету II типу. А ще мигдаль допомагає уповільнити зниження когнітивної функції.