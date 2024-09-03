ТОП-5 сетів для суші від Sushi Master

Шанувальники кулінарної майстерності команди ресторану Sushi Master у Кривому Розі знають напам'ять меню закладу. І напевно для вас не секрет, що меню цього ресторану багате на різні смаколики в азіатському стилі.

Але все ж таки, радимо зайти на https://kriviy-rig.sushi-master.ua/ і освіжити свої знання, а заразом замовити улюблені суші на вечір.

Мало порції суші? Це не проблема, адже ви відразу можете замовити суші-сет оптимального обсягу та складу. Якщо ви зайдете в розділ "Сети" в меню ресторану, то переконайтеся, що вибір наборів величезний. А якщо вам цікаво, які із суші-сетів мають більшу популярність, то прочитайте цю статтю до кінця.

Які суші-сети у топі?

Для початку відзначимо, що до нашого рейтингу увійшли набори ролів, які найбільше замовляються, які відрізняються оптимальним складом. Також ці набори суші та роли можна назвати універсальними, оскільки їх можна замовити для різних випадків.

Тепер перейдемо до нашого ТОП-5 суші-сетів:

Сет Гурман. Його склад цього набору увійшли найсмачніші сорти ролів, а саме Філадельфія з лососем, Маки з тунцем, Каліфорнія з кунжутом і Кранч з креветками. Ці різновиди ролів до смаку багатьом поціновувачам соковитого рибного філе у поєднанні з ніжними сирними нотками та хрускотом овочів. Однак і новачкам варто скуштувати цей набір. Вага цього сета дорівнює 880 грамів, а при його замовленні ви отримуєте на бонусний рахунок 34 бали. Сет Сенсей. Цей набір не може не сподобатися, адже у його складі сорти роллів, які вже стали класикою. А склад такий - Каліфорнія темпура, Запечений з крабовим міксом, Темпура рол з куркою та Ніжний з куркою. До речі, для замовлення новачками на японській кухні цей набір підходить ідеально. Вага сета дорівнює 1080 г, тому його можна замовити на невелику компанію в 3-4 особи. При замовленні цієї позиції ви отримуєте на бонусний рахунок 27 балів. Сет Банзай. У складі набору значаться Філадельфія дует, Каліфорнія з крабовим міксом у кунжуті, Футомакі з креветкою у темпурі та Каліфорнія Чікен. Склад набору збалансований, адже в ньому представлені різні сорти із начинкою з риби, морепродуктів та м'яса курки. Вага це суші-сета дорівнює 1010 г, а цього вистачить для обіду компанії з 3-4 осіб. Замовлення цього набору принесе 29 балів. Сет Кіото. Це один із найбільших суші-сетів, адже його вага рівно 2 кілограми. Склад такий - Філадельфія дует, Ніжний з куркою, Каліфорнія з лососем у кунжуті, Кранч з креветкою, Запечений з крабовим міксом, Маки з тунцем і Темпура рол з куркою. Як бачите, склад набору різноманітний, тому він точно зможе задовольнити уподобання кожного вашого гостя. Замовлення цього сету принесе 59 балів. Сет для Двох. Якщо ви хочете порадувати свою другу половину, то варто влаштувати романтичну вечерю, а пригоститись варто саме цим набором. Склад сета – Філадельфія дует, Каліфорнія Чікен, Футомакі з креветкою у темпурі та Макі з тунцем. Склад набору безпрограшний, а кількості скибочок достатньо для вечері на двох. Вага цього сета дорівнює 910 грам. А замовлення цього набору принесе 29 балів.

Саме на ці позиції меню в розділі “Сети” ми радимо подивитися перш за все. Однак, не відмовляйтеся від замовлення інших наборів, особливо якщо на них хороша знижка.