Топ-5 скандальних держзакупівель в Україні: мільйони на барабани, овочерізки, пісок і не тільки

Протягом червня в Україні, зокрема в Києві та області, стало відомо про скандальні багатомільйонні тендери, які в суспільстві також сприйняли як недоречні під час повномасштабної війни.

За останній час в Україні стало відомо про низку державних закупівель, доцільність та суми в яких подекуди шокують. Йдеться про барабани для шкільних укриттів, про "золоті" овочерізки і не тільки.

ТСН.ua зібрав топ-5 скандальних держзакупівель в Україні під час війни за останній період.

Про дороговартнісні закупівлі для укриттів першими заговорили депутати Київради, які взялися перевіряти, на що були витрачені 2 млрд грн, які місто виділило районам на облаштування укриттів.

Мільйони та барабани та овочерізки

В середині червня із системи держзакупівель ProZorro стало відомо, що Дніпровська РДА (Київ) оголосила тендер на придбання 306 шкіряних барабанів, вартість одного з яких коливається від 1 900 до 3 960 грн. Згідно з даними цього тендеру на 891 тис. грн, барабани призначені для шкільних укриттів задля психологічного розвантаження учнів під час повітряних тривог.

"Подібне – це просто абсурд. Перевірки витрат бюджетних коштів районами тривають. Поки ми говоримо про саме феєричне, але там є суцільна корупція, яку ми теж бачимо. Бо коли цікавимося вартістю придбаного, то виявляється, що там мінімум 40% "закопано", – розповів депутат Київради Леонід Ємець, який очолює тимчасову контрольну комісію з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів і перевірки делегованих повноважень РДА у столиці.

"Будемо з’ясовувати деталі цієї закупівлі чиновниками Дніпровського району. Як голова тимчасової контрольної комісії, я вже відправив відповідний запит до цієї РДА", – додав Ємець.

Тендер на барабани для укриттів Києва / Скриншот

Окрім того, чиновники одного з навчальних закладів Дніпровського району Києва закупили для укриттів електричні овочерізки на 130 тис. грн, електричну сковороду за 720 тис. грн та пароварку за майже 500 тис. грн.

"Суперелектрична сковорода з тачскрином і ціною 720 тисяч грн за штуку – це навіть для мішленівського ресторану перебір, а не те, що для укриття у Дніпровському районі. Ми маємо з’ясувати, чи є потреба у такій дорогій техніці для укриття у навчальному закладі. Навіщо там такі дорогі кулінарні інструменти за гроші громади? Адже всі ми знаємо, у які часи живемо", – зауважив депутат Київради.

Ємець запевнив, що комісія детально вивчить цю всю інформацію і скерує доручення до РДА, аби там надали усю інформацію про закупівлі. Буде перевірено і наявність цих електроприладів в укриттях.

Депутат зазначив, що в Києві є райони, де коштів не вистачає на найелементарніше – облаштування укриття. Через війну міський бюджет не поповнюється так, як раніше, і відбувається багато непередбачуваних витрат.

Що кажуть у ліцеї, куди закупили дорогу кухонну техніку

Головна бухгалтерка ліцею "Зміна" Наталія Ломакіна здивована, чому виник такий ажіотаж довкола дорогої кухонної техніки. Вона заявила, що в укриттях повинні бути повноцінні зони для приготування їжі для дітей.

"Ці девайси гарної якості й не зламаються за місяць-другий. І взагалі – ніхто не запропонував аналог цієї сковорідки за меншу суму. Якби була можливість купити її за 100 тис. грн, ми б купили, але такої пропозиції не надходило", – розповіла бухгалтерка.

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Директорка мистецького ліцею "Зміна" Катерина Фоя повідомила, що заклад освіти закупив не сковорідку, а теплову кулінарну систему, яка одночасно смажить, варить і тушкує їжу для великої кількості дітей. За словами директорки ліцею, гроші, за які була придбана установка, не були передбачені ні на ремонт укриття, ні на будь-що інше – "це кошти зі спеціального фонду".

Фоя також запевнила, що ліцей не закуповував овочерізок, "але така річ є на нашому харчоблоку, вона була придбана раніше".

Технологічна теплова кулінарна система за 720 тис. грн, яку називають "електросковородою" / Фото: мистецький ліцей "Зміна"

Зауважимо, що ліцей "Зміна" також провів у червні тендер на закупівлю музичних інструментів (на майже 200 тис. грн), їхніх складових та аксесуарів для занять в укритті. Згідно з документами, було придбано 130 інструментів.

Ємець зазначив, що всі скандальні закупівлі овочерізок, сковорідок, барабанів – це зона відповідальності столичних РДА, і саме "район несе повну відповідальність за закупівлі та роботи, а також їх обґрунтування".

18 червня голова Дніпровської РДА Павло Бабій заявив про розірвання угоди на закупівлю 306 барабанів за бюджетні кошти. За словами Бабія, щодо електричних сковорідок та овочерізок проводитиметься службова перевірка.

Що ж то за дорогезні барабани і сковорідки для укриттів та чому не соромно закупівельникам

"Золотий" пісок для пляжів Києва

Вже 19 червня киян здивував скандальний тендер на закупівлю піску для семи міських пляжів на 6,5 млн грн: "Центрального", "Веселки", "Передмістної Слобідки", "Тельбіна", "Пущі-Водиці", "Троєщини" та "Райдуги". У тендері йдеться про 49 488 кв. м піску.

У КП "Плесо" розповіли, чому так багато грошей потрібно для пляжів, які зараз офіційно не діють.

"Якщо не робити підсипки пляжів піском, то буде тривати руйнація екологічного стану в межах Києва на наших водних зонах. І що потім скажуть ці люди та активісти? Я вважаю, якщо ми не відкриваємо сезон, то саме час зараз виконувати ці роботи", – розповів директор КП "Плесо" В’ячеслав Савицький.

За його словами, підсипання піску на міських пляжах має проводитися щорічно, адже цього вимагають санітарні норми. Минулого року цього не було зроблено через війну, а цьогоріч через велике водопілля підсипання необхідно виконати, запевнив Савицький.

В Києві для посипки пляжів хочуть закупити піску на 6,5 млн грн / колаж ТСН.ua

Флагшток за 5 мільйонів

У Борисполі на Київщині оголосили тендер на будівництво флагштоку на майже 5 млн грн. На сторінці оголошення в системі Prozzoro вказано, що флагшток українського прапора мають встановити на території Книшового меморіального паркового комплексу. Замовником є КП "Виробниче управління комунального господарства".

Тендер на будівництво флагштоку / Скриншот

Зауважимо, що на цю суму можна придбати чимало дронів DJI Mavic, яких дуже потребують на фронті українські захисники. Так, реселери продають один такий дрон за 99 тис. грн, тож за гроші на флагшток можна придбати 50 безпілотників.

Прибирання зачиненого аеропорту за 52 мільйони

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За даними на сайті Prozorro, аеропорт "Бориспіль" хоче замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об'єктів на 51 млн 777 тис. грн. Ці послуги мають надаватися протягом року, хоча аеропорт і не працює через війну.

Переможець торгів повинен буде прибирати у терміналах та інших будівлях аеропорту "Бориспіль" площі загального користування, бізнес-зали, фасади, 831 умивальник, 800 унітазів, 233 пісуари, 167 душових. Йдеться також про очищення покрівель та козирків будівель аеропорту від льоду та бурульок.

Ремонт спортмайданчиків за понад 72 мільйони

За інформацією на Prozorro, у міськраді Ківерців на Волині голосили тендер на капітальний ремонт бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків по вул. Шевченка, 17 на загальну суму 72 млн 587 тис. 737 грн. За цією адресою в місті розташована дитячо-юнацька спортивна школа.

Відповідно до технічного завдання, у межах ремонту бігових доріжок і тренувальних спортмайданчиків заплановане облаштування покриття мініфутбольного поля зі штучної трави, облаштування поліуретанового покриття баскетбольного і волейбольного полів, облаштування огородження, монтаж спортивного обладнання, облаштування нового покриття бігових доріжок і атлетичної зони, посів газонної трави, облаштування мощення ФЕМ, облаштування тротуарів тощо.

Тендер на ремонт бігових доріжок та спортмайданчиків у Ківерцях / Скриншот

В інформації про тендер також вказано, що до Держаудитслужби було зроблене звернення з проханням перевірити цю закупівлю щодо нецільового використання бюджетних коштів у воєнний час. Відповідь Держаудитслужби ще очікується.

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