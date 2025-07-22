Гасла на мітингах щодо НАБУ і САП / © ТСН

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У центрі Києва, а також в інших містах України, тривають протести. Тисячі людей виступають проти скандального закону щодо НАБУ та САП.

Станом на вечір 22 липня у столиці зібралися громадяни, які не лише скандують гасла на кшталт «Ганьба!» та «Руки геть від НАБУ та САП!», але й піднімають догори красномовні плакати.

ТСН.ua зібрав топ плакатів протестувальників.

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У центрі Києва тривають протести

Сотні людей вийшли на акції протесту з вимогою накласти вето на рішення ВР.

Протести проти закону щодо САП і НАБУ / © ТСН

Проти скандального законопроєкту виступають не лише люди.

Люди проти закону щодо САП і НАБУ / © ТСН

Містяни констатують, що законопроєкт ухвалили швидко, проте дарма.

Протести проти закону щодо САП і НАБУ / © ТСН

Деякі плакати вражають своєю лаконічністю.

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Люди проти закону щодо САП і НАБУ / © ТСН

Нагадаємо, мітингарі, які зібралися, щоб висловити протест проти ухвалення скандального законопроєкту щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП, вимагають ветувати скандальний законопроєкт 12414.

© ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ЦЕНТРІ КИЄВА ЗБИРАЮТЬСЯ ПРОТЕСТУВАЛЬНИКИ через ухвалений у ВР закон щодо НАБУ та САП

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