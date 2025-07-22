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Топ плакатів киян на мітингах щодо НАБУ і САП — що вимагають протестувальники (фото)
Гасла та плакати мітингувальників, які вийшли на вулиці проти скандального законопроєкту щодо НАБУ і САП, вражають своєю влучністю.
У центрі Києва, а також в інших містах України, тривають протести. Тисячі людей виступають проти скандального закону щодо НАБУ та САП.
Станом на вечір 22 липня у столиці зібралися громадяни, які не лише скандують гасла на кшталт «Ганьба!» та «Руки геть від НАБУ та САП!», але й піднімають догори красномовні плакати.
ТСН.ua зібрав топ плакатів протестувальників.
Сотні людей вийшли на акції протесту з вимогою накласти вето на рішення ВР.
Проти скандального законопроєкту виступають не лише люди.
Містяни констатують, що законопроєкт ухвалили швидко, проте дарма.
Деякі плакати вражають своєю лаконічністю.
Нагадаємо, мітингарі, які зібралися, щоб висловити протест проти ухвалення скандального законопроєкту щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП, вимагають ветувати скандальний законопроєкт 12414.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ЦЕНТРІ КИЄВА ЗБИРАЮТЬСЯ ПРОТЕСТУВАЛЬНИКИ через ухвалений у ВР закон щодо НАБУ та САП
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