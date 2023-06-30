ТОП-трендових обручок вартістю до 20 тисяч гривень від "Золотий Вік"

Які моделі будуть на піку популярності цього року? Як підібрати ідеальну обручку, яка не тільки підкреслить ваш стиль, а й стане прикрасою на довгі роки? Чи можуть бути обручки бюджетними і чи впливає ціна на якість?

Весільний сезон у самому розпалі, а отже час поговорити про символ вічного кохання. Разом з найбільшою ювелірною мережею в Україні “Золотий Вік” зробили добірку трендових обручок вартістю до 20 тисяч гривень для пари.

За словами експертів галузі, в бюджетному сегменті представлений широкий вибір прикрас із якісного золота, а от на високу вартість обручки можуть впливати інші фактори, наприклад дорогоцінні камені такі як діаманти. Втім, якщо бюджет молодят обмежений, то навіть у цьому сегменті є можливість знайти обручки, що відповідають останнім світовим трендам. Так, в колекції ювелірної мережі "Золотий Вік" представлені моделі від сучасних мінімалістичних дизайнів до розкішних витончених варіантів. Тож, обираючи символ вашого вічного кохання, експерти найбільшої ювелірної мережі в Україні, рекомендують звернути увагу на останні тенденції цього року.

Комбінація золота - найпопулярніший тренд цього сезону

Цей стиль надає обручкам унікальності та ексклюзивності, дозволяючи нареченим висловити свою особистість та створити неповторний образ. Біле золото відображає сучасність та чистоту, в той час як червоне золото символізує стиль та теплоту. Ця комбінація дорогоцінних металів створює гармонійний і естетичний образ обручки, що неперевершено пасуватиме до будь-якого стилю наречених.

Крім того, що жовте, біле та червоне золото органічно виглядає в одній обручці, вона також буде пасувати до всіх ваших улюблених та повсякденних прикрас. Так, обручка з червоного і білого золота з фіанітами поєднує в композиції правильні геометричні форми, красу дорогоцінного металу і оригінальний дизайн.

Мінімалістичний шик: обручки з простим, але елегантним дизайном – це довічна класика

У мережі "Золотий Вік" можна знайти широкий вибір обручок з різними фактурами, втім, одними з найпопулярніших і цього сезону залишаються моделі, які прийнято називати “європейками”. Такі обручки мають плоский профіль і стануть прекрасним вибором для пар, які віддають перевагу класиці та європейскій стриманості.

Для жінок, які віддають перевагу мінімалізму, в той же час прагнуть вишуканості, підійдуть обручки з тонкою лінією фіанітів. Шляхетний білий метал буде переливатися в променях світла, створюючи справді неповторне враження.

Обручка з білого золота є універсальною прикрасою, яку ви зможете поєднувати з багатьма ювелірними виробами або самостійо прикрашатиме ваш будь-який образ.

Алмазна грань - ще одна тенденція, яка стає все популярнішою в ювелірному світі

Алмазна грань - це особлива обробка поверхні обручки, яка створює переливи світла та сприяє створенню ефекту блиску. Кожна грань ретельно вирізана та відполірована, що дозволяє максимально використовувати властивості світла та створити захоплюючу гру відблисків. Цей ефект додає стриманим класичним моделям вишуканості та чарівності одночасно.

Крім того, алмазна грань чудово підкреслює різні види золота. Так, обручки з фактурною поверхністю мають неперевершену особливість та унікальність. Дана модель є виразом стилю та елегантності, які витримані у класичних традиціях. Завдяки своїй універсальності, вона з легкістю зможе комбінуватися з іншими прикрасами із різних видів золота.

Широкі обручки - вражаючий акцент

Цей тренд в ювелірному світі завойовує серця модниць своєю виразністю та неповторним стилем. Широкі обручки мають властивість притягувати увагу своїм величним зовнішнім виглядом і надають образу додаткової силуетної привабливості

Також популярнішими стають широкі обручки з додатковими деталями, такими як рельєфні візерунки, вишукані вирізи або вставки дорогоцінних каменів. Ці деталі роблять обручку більш вишуканою і прикрашають її, роблячи ваш стиль неперевершеним.

"Золотий Вік" рекомендує обирати обручки, які відповідають вашому стилю та особистості. Ну а щоб вибір став ще простішим, ви завжди можете звернутися до експертів ювелірної мережі. Зокрема, для всіх закоханих весь сезон діє акція "Поєднані коханням", де ви можете отримати додатково 5% знижку на другу обручку.

Завітайте до "Золотого Віку" та оберіть обручку, яка найкраще висловлює вашу любов та безмежні почуття.