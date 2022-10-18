Українські волонтери та фонди, які найбільше допомагають країні під час війни

Після початку повномасштабної війни в Україні, 24 лютого 2022 року, в Україні знову набула популярності культура благодійності. ТСН.ua зібрав топ волонтерів та фондів, які зібрали найбільше коштів.

Фонд "Повернись живим"

Тарас Чмут - Фонд "Повернись живим" / Фото: facebook.com

створений 2015 року (але діє від 2014 року)

Від дня свого заснування 2014 року фонд "Повернись живим" зібрав на потреби армії вже понад 4,463 млрд гривень. А за останній місяць фонд зміг зібрати понад 670 млн гривень. За період повномасштабної війни тут також зібрали $28,253,263.88 в криптовалюті.

Головна спеціалізація фонду - закупівля захисту (шоломи, бронежилети), нелетальної зброї (коптери, тепловізори, приціли тощо) та технічних засобів (наприклад, рації для автомобілів).

За перші три тижні війни спостерігався справжній "бум" донатів. Адже тут зібрали у 100 разів більше ніж за весь минулий рік. З великими грошима фонд непогано справився. А перлиною закупок поки що є безпілотний літак Raybird 3, який коштує 18,6 млн гривень.

Також фонд закупив для воїнів ЗСУ:

безпілотні комплекси Лелека-100;

Байрактар TB2з трьома ударними дронами;

комплекси PD-20.

Задонатити або дізнатися інформацію можна тут.

Благодійний фонд Сергія Притули

Фонд Сергія Притули / Фото: facebook.com

створений 2020 року

Як приватний волонтер Сергій Притула почав допомагати армії ще 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму та Донецьку. Спершу він допомагав бронею, екіпіруванням та харчами. А згодом почав забезпечувати підрозділи вже дронами, високоточною технікою, обладнанням для командних пунктів.

Благодійний фонд Сергія Притули було створено 2020 року під час пандемії. Тоді він займався зазвичай невійськовими напрямками. Однак сам Притула продовжував допомагати армії як приватна особа.

Після 24 лютого 2022 року фонд відразу розширив свою діяльність і відкрив мілітарний штаб, де можна допомогти військовим, і гуманітарний штаб для допомоги цивільним.

Найгучнішими зборами коштів від фонду стали:

збір на легендарні безпілотники Байрактар - але турецька компанія вирішила піти назустріч українцям і передати їх безкоштовно, тому гроші пішли на супутник від компанії ICEYE;

збір на дрони RAM ІІ UAV - у якому також брав участь відомий блогер Сергій Стерненко, за добу українці зібрали понад 350 млн гривень.

Задонатити на інші збори або дізнатися більше можна тут.

Фонд Razom for Ukraine

створений 2014 року

Заснували фонд небайдужі українці з США ще під час Революції Гідності і підтримував громадські проєкти. Однак, після 24 лютого 2022, фонд перекваліфікувався на допомогу не лише цивільним, а й військовим.

Фонд слідкує за тим, щоб українці могли отримувати волонтерську, фінансову, донорську допомогу зі всіх куточків нашої планети.

Станом на кінець серпня фонд Razom for Ukraine зібрав понад 2 млрд гривень. Ці гроші спрямували на закупівлю різноманітного технічного приладдя для армії і гуманітарну допомогу. Наприклад, медичне обладнання та медикаменти (понад 200 тонн). А ще фонд займається підтримкою вразливих груп населення.

Отримати більше інформації можна тут.

Ігор Лаченков

Ігор Лаченков - блогер / Фото: facebook.com

блогер

У вересні блогер та волонтер Ігор Лаченков зібрав на потреби ЗСУ 30 млн гривень, які він перерахував до волонтерських фондів "Повернись живим" і Сергія Притули.

А вже 14 жовтня 2022 року він написав у своєму Telegram-каналі, що відкрив новий збір на "Ловця Шахедів". Блогер планує зібрати 100 млн гривень. Цього разу збір проходить разом з monobank та ще одним фондом UNITED24.

Збір мав тривати лише до 23 години вечора 15 жовтня 2022 року, але українці змогли зібрати ці кошти всього за вісім годин.

На ці кошти планують закупити дві системи "Ловець Шахедів".

Фонд UNITED24

Фонд UNITED24 / Фото: commons.wikimedia.org

створений у лютому 2022 року

Фонд заснував президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення Росії. За час своєї роботи фонд зміг зібрати 203 млн доларів США. Кошти планується витратити на відбудову України, медичну допомогу, оборону та розмінування.

Будь-хто і з будь-якої точки світу може надіслати кошти на три основних напрямки. Гроші надходять на рахунки Національного банку України, а потім спрямовуються профільними міністерствами на найголовніші потреби.

А щоб привернути увагу до платформи, президент вирішив виділити для кожного напрямку амбасадора зі світовим ім'ям. Наприклад, обличчям медичної допомоги став гурт Imagine Dragon, а напрям відбудови країни буде представляти директор дому моди Balenciaga Демна Гвасалія.

Задонатити або дізнатися більше інформації можна тут.

Благодійний фонд Київська школа економіки (KSE Foundation)

створений 2007 року (сама школа існує від 1996 року)

Фонд намагає залучати як звичайних людей, так і великий бізнес. Гроші сюди надходять практично з усіх країн світу: США, Польщі, Німеччини, Японії, Індії, Великобританії, Бразилії.

За період від початку війни до кінця літа 2022 року фонд зміг зібрати сумарно 30 млн доларів США. Організація намагається закуповувати на ці кошти каски, бронежилети, дрони, пікапи, аптечки, засоби зв'язку, турнікети для бійців ЗСУ.

Також фонд залучався і до масштабних проєктів гуманітарної допомоги. Зокрема:

управління освітніми ініціативами;

продовольча допомога;

підтримка українського книговидавання під час війни;

відбудова медичних закладів і шкіл.

Дізнатися більше можна тут.

Nova Ukraine

неприбуткова організація, яку створили 2014 року

Неприбуткова організація Nova Ukraine була створена американцями українського походження. Головна її мета була у відбудові постреволюційної країни. Наприклад, за 2020 та 2021 рік тут зібрали 300 та 400 тисяч доларів США відповідно. Витрачали кошти на культурні ініціативи та допомогу українським благодійним фондам.

З початку повномасштабної війни організація змогла зібрати 15 млн доларів США всього лише за перші 40 днів. А на 6 жовтня 2022 року вже зібрано понад 31 млн доларів США.

Тут можна задонатити і дізнатися більше.

Фонд КОЛО

створений більше 8 років тому

Ця організація вже багато років реалізує медичні, культурні та освітні проєкти. За час свого існування КОЛО передав понад 30 одиниць сучасного обладнання до медичних установ по всій Україні, а також реалізував кілька спільних проєктів.

Після початку повномасштабної війни в Україні, фонд допомагає евакуйовувати людей з місць, де ведуться активні бойові дії, а також купувати транспортні засоби для ЗСУ (всього передано 140), бере участь у гуманітарних перевезеннях.

Дізнатися більше про проєкти і задонатити можна тут.

Армія SOS

почала свою роботу 2014 року

Свою роботу організація розпочала з допомоги окремим батальйонам після першого російського вторгнення 2014 року. Однак невдовзі вона розробила своє власне програмне забезпечення Кропива. Це був застосунок для артилерійських планшетів, який допомагає прискорити роботу безпілотників, використовуючи інтелектуальні карти.

Окрім цього Армія SOS допомагає модернізувати системи ППО в українських регіонах, щоб вони могли реагувати на російські загрози швидше.

А ще організація проєктує та розробляє засоби радіорозвідки і безпілотники. Наприклад, знаменитий БПЛА Валькірія.

Зробити внесок можна тут.

United Help Ukraine

створена 2014 року

Благодійна організація була створена американськими волонтерами, які ще 2014 року надіслали Україні допомоги на 1 млн доларів США. Це була тактичне медичне обладнання, тактичне спорядження, різноманітна допомога для лікарень тощо. За вісім років свого існування організація змогла налагодити співпрацю з великою кількістю відомих організацій та фондів. Зараз вони також співпрацюють та разом допомагають Україні.

Від початку війни організація надала допомоги на приблизно 1 млрн доларів США. Крім цього, тут також постійно організовують фандрейзери - продажі творів мистецтва, концерти, презентації тощо.

Дізнатися більше можна тут.

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