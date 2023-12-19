ТОП ювелірних подарунків під ялинку на Новий Рік 2024

Експерти найбільшої ювелірної мережі в Україні “Золотий Вік” розповідають, що українці вкладають багато сенсів та значень у свої коштовні подарунки, зроблені саме в новорічну ніч. Тож, які прикраси прийнято дарувати до найголовнішого свята у році, як їх вибрати та на що звернути увагу?

Ніч освідчень у коханні

Експерти “Золотий Вік” запевняють, що саме Новий Рік є тим днем, коли найбільше закоханих робить пропозиції руки та серця. Про це свідчить щорічна статистика продажів саме каблучок для заручин напередодні свят. Вибір каблучки – це важливий етап, який вимагає уваги до деталей. Ось декілька ключових моментів, які варто врахувати. Стиль: оберіть каблучку, яка не лише стане віддзеркаленням вашої половинки, але й підкреслить її унікальність та смак. Не забувайте, що прикраса має гармонійно поєднуватися з каблучками, що вже носить ваша друга половинка, так і з майбутньою обручкою на її руці, адже зазвичай після весілля їх поєднують разом. Дорогоцінні камені: здебільшого майбутні наречені обирають для освідчень діаманти, втім це можуть бути і інші дорогоцінні камені. Ну і звісно, перед вибором прикраси варто визначити бюджет. Це дозволить вам ефективно орієнтуватися в асортименті та знайти ідеальну каблучку, яка відповідає вашим фінансовим можливостям. До речі, в мережі “Золотий Вік” представлена найширша колекція каблучок для заручин в Україні. Тож, ви сміливо можете звернутись до консультантів магазинів, які допоможуть обрати для вас щось дійсно особливе.

Діаманти

Новий Рік є одним із тих свят, на які доречно дарувати та надягати діаманти, адже це вже більше ніж просто прикраса. Обираючи прикраси з діамантами на Новий Рік, ви обираєте витонченість, виняткову елегантність та вічну красу у подарунок. Ці коштовності стають найкращим способом висловити свої почуття та подарувати крапельку вічності у найказковіший час року. В різноманітних варіантах прикрас діаманти розкривають свою неймовірну красу. Так, витончені підвіски, де діамант грає у соло виконанні підійдуть для тих, хто віддає перевагу стриманій елегантності, тоді як прикраси усіяні діамантами прийдуться до смаку поціновувачам вишуканості та розкоші.

Чоловічі прикраси

Сучасний світ ювелірних виробів вражає різноманіттям варіантів, які можуть стати ідеальними подарунками для чоловіків. Запонки, які вибрані відповідно до стилю та уподобань отримувача, стають витонченим акцентом образу. Вони можуть бути чудовими компаньйонами для офіційних випадків або святкових подій. Обираючи їх, важливо звертати увагу на матеріали та деталі, які відповідають стилю та вподобанням чоловіка.

Ще одним популярним виробом для чоловіків є браслети, які стали невід'ємною частиною світового тренду ювелірної моди. Від класичних шкіряних до більш сучасних ланцюжкових - кожен браслет може виражати індивідуальність та стиль свого власника. Розглядаючи варіанти з різних матеріалів, таких як шкіра чи метал, ви маєте можливість знайти ідеальний подарунок, який відобразить унікальність та смак отримувача. Асортимент ювелірної мережі "Золотий Вік" пропонує широкий вибір чоловічих прикрас, які вражають елегантністю та оригінальністю.

Символічні та пам'ятні прикраси

Прикраси мають особливе значення оскільки вони несуть в собі не лише естетичну красу, але й глибокий сенс та символіку. Особливо, якщо ці прикраси були подаровані дорогою та важливою людиною. Так, золотий годинник може стати справжньою сімейною спадщиною, що переходить від покоління до покоління. Витончені вироби у вигляді сімейних цінностей, наприклад, дерево життя, стають не лише елементами ювелірного мистецтва, а й амулетами, що надають їм особливий сенс та значення. Як ніколи актуальним подарунком можуть стати прикраси, які відображають українську міць та хоробрість. Особливо сьогодні, в часи коли Україна продовжує боротись за свою свободу та незалежність, для кожного українця стають важливими елементи національної ідентичності.

Кожна золота прикраса – це як частинка часу, яка стає свідком особливих моментів та спогадів. Вони будуть прикрашати не лише зовнішність, а й душу їхнього власника, нагадуючи про вашу любов та підтримку. До речі, в ювелірній мережі “Золотий Вік” спеціально до свят діють знижки. Тож даруючи своїм близьким та коханим прикраси у новорічну ніч, обирайте ті, що виражають ваші щирі почуття.