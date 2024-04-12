Топ-3 скандальних пунктів мобілізації: у кого заберуть авто, а кого – відправлять на повторну ВЛК

Чотири місяці скандалів: нардепи таки ухвалили мобілізаційний законопроєкт у другому читанні, проте деякі кричущі норми залишили. Нові правила мобілізації шокують і обурюють деяких українців. “Обмежено придатних” більше не буде, особи з інвалідністю проходитимуть повторну ВЛК, у когось забиратимуть авто, а на чоловіків за кордоном чекатиме "сюрприз".

Про найгарячіші питання ухваленого мобілізаційного законопроєкту дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Верховна Рада 11 квітня ухвалила мобілізаційний законопроєкт. Ба більше, напередодні ВР підтримала ще два законопроєкти: один стосується покарання для ухилянтів, інший – дає можливість мобілізовувати засуджених. Нардепи працювали над документами майже 4 місяці й 11 годин у залі ВР 10 квітня. Такої "запеклої" роботи депутатів ми не бачили давно, та це й недивно. Потрібно було опрацювати понад 4 тисячі правок у документі. І вони це зробили. Щоправда, сиділи до ночі і навіть проігнорували комендантську годину. Мемчики про це відразу увірвалися у Мережу.

Все те, що так старанно ухвалювали 11 годин, помістилося в десяток пунктів. Але нервів українцям вони роблять – дай Боже!

Основне із законопроєкту про мобілізацію, який набуде чинності за місяць після підпису президента:

Право на демобілізацію людей з інвалідністю;

Демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону;

Обмежено придатні зобовʼязані будуть повторно пройти огляд протягом 12 місяців;

Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50 відсотків від першого внеску за кредитом;

Ті, хто отримав 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;

Для "ухилянтів": обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів, на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку на вимогу ТЦК.

Рада повністю вилучила із законопроєкту норму про демобілізацію бійців після 36 місяців служби.

Обмежено придатним приготуватися

Точно не зраділи чоловіки, які "купили" собі інвалідність. Оскільки, згідно з документом, обмежено придатні чоловіки мусять пройти повторний медогляд. Верховна Рада просто взяла і скасувала поняття "обмежено придатний" для служби в ЗСУ. Згідно з нововведеннями, чоловіки, яких було визнано обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 12 місяців пройти повторний медичний огляд. Слова "обмежена придатність" тепер виключено, залишиться тільки норма про непридатність. Хоча раніше йшлося про 9 місяців.

Міністерство оборони навіть публікувало роз'яснення про те, що чекає на військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус. Після повторного огляду військові, яких визнано непридатними, будуть звільнені з військової служби, а визнані придатними – продовжать службу. Військовозобов’язані, визнані непридатними, виключатимуться з військового обліку, а визнані придатними – можуть проходити службу.

Сумні новини і для тих, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року. Таким особам також доведеться повторно пройти ВЛК. Однак, ця норма не стосується військовослужбовців.

Без консульських послуг

Ще одну скандальну норму мобілізаційного законопроєкту проголосували нардепи. Передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів. У законопроєкті про мобілізацію йдеться, що військовий квиток у консульствах вимагатимуть, зокрема, у 18-річних українців. Але повертатися до України юнакам, які виїхали до цього віку, не потрібно. Свої дані можна буде уточнити дистанційно. Норму про обмеження консульських послуг у законопроєкті про мобілізацію прописали для того, аби розуміти, яка кількість громадян перебуває за кордоном. Про це членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка від "ЄС" Ірина Фріз розповіла "Радіо Свобода".

"Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60 днів від часу набуття чинності цим законом з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони й Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном"

Водночас, за словами Фріз, механізму депортації українців з інших країн не існує.

"Зараз, згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони"

Також у чоловіків від 18 до 60 років на кордоні будуть перевіряти військовий квиток — під час виїзду та в'їзду до країни. Незалежно від придатності до служби або відстрочок, кожен чоловік цього віку буде зобов'язаний носити з собою військовий квиток. І пред'являти його на вимогу поліцейських, співробітників ТЦК, а також прикордонників. Ба більше, усі військовозобов'язані, які досі не уточнили свої дані в ТЦК, мають зробити це протягом 60 днів після чергового указу президента про продовження мобілізації. Згаданий указ очікується 13 травня. Уточнити дані можна буде у ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті.

Одним з найбільш дискусійних пунктів мобілізаційного законопроєкту був пункт щодо обмеження керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК. З огляду на проголосований законопроєкт, все буде вирішувати суд, але цьому передуватиме певний алгоритм дій, який має здійснити ТЦК:

Керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 статті 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про мобілізацію), звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доправлення такого громадянина до ТЦК. У разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доправлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає цьому громадянину лист-вимогу. Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів від дня вручення вимоги не виконав обов’язку, наприклад, не з'явився до ТЦК, військком звертається до суду щодо обмеження у праві керування авто.

Рішення судів за такими позовами підлягають негайному виконанню. На апеляцію дається 15 днів.

Але є й винятки. Обмежувати не будуть у двох випадках: якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу та якщо особа використовує транспортний засіб через інвалідність чи перебування на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи або дитини з інвалідністю.

І "вишенька на торті": до 100% бронювання працівників поліції, бронювання керівників органів держвлади та місцевого самоврядування та бронювання 50% відсотків держслужбовців категорій "Б" та "В" нардепи додали ще один маленький пунктик. Кожен депутат зможе "відмазати" від мобілізації двох своїх помічників, які виконують ну дуже важливу роль для країни під час війни.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні.

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