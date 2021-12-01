Топила піч бензином: у будинку в Одеській області прогримів вибух, є постраждала (фото)

Топила піч бензином: у будинку в Одеській області прогримів вибух, є постраждала (фото)

Травмована власниця будинку, де стався вибух.

У місті Ізмаїл Одеської області 1 грудня в житловому будинку стався вибух. Надзвичайники врятували літню власницю житла.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Інформація про вибух в будинку на вулиці Пирогова надійшла рятувальникам об 11:35. Бійці ДСНС, які прибули на місце події, приступили до гасіння пожежі в надвірній споруді, розташованої поруч з приватним житловим будинком.

Під час гасіння вогнеборці врятували постраждалу господарку будинку. Літню жінку передали медичним працівникам.

Причиною пожежі, попередньо, називають порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Уточнюється, що власниця нібито топила піч бензином.

До слова, сьогодні також в Одесі під час вантажних робіт сталася розгерметизація діжки з хлором. Отрута одразу полилася на землю, тож довелося з зони ураження виводити працівників і викликати рятувальників. В центрі аварії концентрація небезпечного хлору підвищилася у кілька десятків разів.

Читайте також: