Топменеджера “Енергоатому” затримали на хабарі 100 тисяч грн — журналіст

Топменеджера НАЕК "Енергоатом" затримали співробітники СБУ за підозрою у вимаганні 100 тисяч гривень хабаря.

Про це повідомив співзасновник проєкту журналістських розслідувань “Наші гроші” Юрій Ніколов, опублікувавши фото затримання посадовця на вулиці Гоголівській у Києві, біля офісу компанії.

За його словами, йдеться про директора з контрольно-ревізійної роботи “Енергоатому” Олександра Скопича. Його начебто звинувачують в організації “схем”, пов’язаних із постачаннями палива.

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Журналіст нагадав, що на минулорічному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розбиралась в корупційних закупівлях атомників, цей посадовець “Енергоатому” запевняв у відсутності корупції в їхніх закупівлях.

Народний депутат Ярослав Железняк доповнив інформацію журналіста, повідомивши, що співробітники СБУ затримали топменеджера “Енергоатому” на першому транші хабаря учора, 27 вересня.

Офіційної інформації СБУ про затримання наразі не було.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали на хабарі заступника міністра енергетики України Олександра Хейла. Сума неправомірної вигоди становила пів мільйона доларів.

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