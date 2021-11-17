Топменеджера металургійного підприємства ArcelorMittal підозрюють у мільярдних збитках: у компанії це заперечують

Топменеджера металургійного підприємства ArcelorMittal підозрюють у мільярдних збитках: у компанії це заперечують

Сума збитків держбюджету складає понад 2,2 млрд грн.

Служба безпеки України провела обшуки у топменеджера криворізької металургійної компанії ArcelorMittal через підозру у завданні мільярдних збитків держбюджету. Згодом СБУ повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 (службове підроблення та умисне ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ та Офіс генерального прокурора.

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За попередніми даними правоохоронних органів, через діяльність топменеджера державний бюджет зазнав понад 2,2 млрд грн збитків. Як встановили слідчі СБУ, у 2017-2019 роках топменеджер вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами двох родовищ залізних руд. Ба більше, від грудня 2014 до березня 2019 року через незаконні дії компанія ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами.

В Офісі генпрокурора наголосили, що йдеться про родовища "Валявкинське" та "Новокриворізьке".

Натомість у компанії запевняють, що під час обшуків в топменеджера їхнього підприємства СБУ не виявила жодних фактів, які підтверджують його протиправну діяльність. "Компанія завжди відкидала ці звинувачення і не розуміла, чому податковий спір розслідує СБУ, а не Державна фіскальна служба. "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважає сьогоднішні дії СБУ черговим прикладом необґрунтованої ворожості до міжнародної компанії, яка вже інвестувала 10 мільярдів доларів в економіку України" - йдеться у заяві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці 16 листопада прийшли з обшуками до скандального антивакцинатора Остапа Стахіва.

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