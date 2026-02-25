Топпосадовець Повітряних сил погорів на хабарі у $320 тис: деталі скандалу

Затримання / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління Служби безпеки України в одній з областей викрили на корупції. Справа стосується розкрадання грошей на будівництві укриттів для військових літаків.

Про це пише Офіс генерального прокурора та СБУ.

За наявною інформацією витоки злочинної схеми сягають травня 2025 року. Тоді було ухвалено рішення про виділення 1,4 мільярда гривень з державного бюджету на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій, які мали слугувати захисними укриттями для української військової авіації.

Реклама

«Проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена», — повідомляють у відомстві.

Незважаючи на очевидні порушення технологічних і безпекових норм, відповідальні особи ініціювали перерахування авансових платежів підрядникам за укладеними договорами.

Затримання фігурантів / © Офіс Генерального прокурора

Спроба підкупу контррозвідки та залучення «гаранта»

Усвідомлюючи неминучість відповідальності за розкрадання бюджетних коштів, командувач логістики ПС ЗСУ розробив план припинення перевірок. Для реалізації задуму він звернувся до очільника УСБУ однієї з областей.

Завданням посадовця спецслужби було «посприяти» у підкупі вищого керівництва військової контррозвідки. За матеріалами слідства, керівник обласного УСБУ погодився виступити «гарантом» корупційної угоди, оскільки був безпосередньо зацікавлений у процесі: він особисто залучив до будівництва одного з підрядників-учасників схеми.

Реклама

Затримання «на гарячому» із сотнями тисяч доларів

Щоб забезпечити невтручання у процес перевірок та уникнути кримінальної відповідальності, фігуранти справи запропонували хабар у розмірі 1% від загального фінансування об’єктів — близько 13 мільйонів гривень. Крім того, фігуранти планували залучити лояльних аудиторів, які мали б підготувати фіктивні висновки про належну якість зведених укриттів.

Затримання фігурантів / © Офіс Генерального прокурора

«Під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано „на гарячому“. Вилучено 320 тисяч доларів США», — констатували в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо, СБУ зірвала спробу РФ атакувати підрозділи операторів морських дронів. Операцію проведено за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та командування ВМС, що дозволило запобігти удару по стратегічно важливих об’єктах.

Затримано військовослужбовця ВМС ЗСУ, який виявився російським інформатором. Він планував передати геолокації баз і маршрути морських дронів. Під час обшуку було вилучено смартфон із секретною інформацією.

Реклама

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Він перебуває під вартою, слідство триває.