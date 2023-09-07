"Благодійний фонд "Велич Життя" протягом тривалого часу опікується лікарнями та прифронтовими шпиталями міста Торецька Донецької області, що знаходиться на відстані 3 кілометрів від лінії зіткнення. Сьогодні в катастрофічних умовах там проживають сім’ї, люди похилого віку, які потребують сторонньої допомоги та лікарі, що постали в боротьбі за життя та потребують нашої допомоги" - резюмувала президентка фонду Алла Ландар.

«Відвідавши лікарню Торецької громади ми передали масштабну гуманітарну допомогу, яка допоможе лікарям в порятунку якомога більше життів наших захисників.

Завдяки активній участі Київської обласної ради ми передали одній з лікарень автомобілі швидкої допомоги. Також разом з нашими партнерами Благодійний фонд «Мирне місто», ТОВ "ЕНЕРГО РЕСУРС "РІ ГРУП", Адвокатське об'єднання "Ri Group", колектив Київської міської клінічної лікарні №1, родина Чефранов Андрій Борисович, родина Тімура Ткаченка, родина Дениса Лазурка та наших європейських партнерів: родинам Maich та Kravarik сформували та передали гуманітарний вантаж, серед якого: набори для внутрішньокісткового доступу NIO+, медичні монітори екстра-класу для відстеження стану хворих, УЗИ апарати, концентратор кисню, апарат штучної вентиляції легень, станцію Starlink, генератори, хірургічні набори, розхідні матеріали, колісні крісла, засоби реабілітації, продуктові набори тощо.

Масштабна гуманітарна допомога, яка допоможе лікарям в порятунку захисників (6 фото)

Без болю неможливо дивитися на поранених внаслідок обстрілів мирних жителів, військових з тяжкими травмами і медиків, які несуть не своїх плечах колосальний об’єм відповідальності за кожного пацієнта. Потік поранених тут не зупиняється, і кожна хвилина - це врятоване життя. Тому фонд "Велич Життя" продовжує надавати шпиталям ефективну допомогу — медичне обладнання, запас медикаментів та розхідних матеріалів. Упевнена, що медичні обладнання та медичний вантаж, який ми передали, допоможуть лікарям врятувати ще більше життів, допомогти кожному, хто сюди потрапляє», - розповіла Алла Ландар.

«Наша місія – достукатися до сердець небайдужих людей, об’єднати зусилля спонсорів, меценатів і всіх небайдужих українців, щоб разом врятувати тисячі життів наших воїнів. Бо той, хто рятує одне життя, рятує увесь світ!» – наголосив Владислав Ландар.