Торецьк: ворог захопив один з двох териконів на виїзді з міста - військовий оглядач

Стала відома актуальна ситуація у Торецьку.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Ворог захопив один з двох териконів на виїзді з міста та перерізав основну дорогу, яка веде в Костянтинівку.

За інший терикон точаться бої.

Район Забалки на 95% окуповано.

"Територія шахти "Торецька" контролюється Силами Оборони на 80%, включно з териконом. Відходити з неї доведеться теж з "приколами"., - йдеться у повідомленні військового оглядача.

"Все інше або окуповано, або сіра зона, або скоро буде окуповано", - додав він.

До слова, за інформацією Deep State, українські війська відновили положення біля населеного пункту Успенівка, а ворог окупував Нескучне Донецької області.

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